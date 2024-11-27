НБУ зафіксував найбільше надходження готівкової валюти за десятиріччя

Банки України за січень-жовтень 2024 року завезли в країну еквівалент $12,88 млрд готівкової валюти. Це на 81,4% більше, ніж за той самий період 2023 року, свідчить статистика НБУ 27 листопада.

Деталі

Обсяги ввезення готівкової валюти за перші десять місяців 2024 року стали найвищими з 2013 року. Вищий показник спостерігався лише у 2012 році – $16,81 млрд.

У жовтні 2024 року банки імпортували еквівалент $1,68 млрд, що перевищує вересневі показники ($1,30 млрд) і серпневі ($1,09 млрд).

Основну частину ввезеної валюти у жовтні становили долари США (68,3%) та євро (31,6%). За 10 місяців ці частки становили відповідно 73,7% і 26,1%.

Імпорт доларів у жовтні зріс несуттєво – з $1,08 млрд до $1,15 млрд. Водночас поставки євро продемонстрували різке зростання – майже вдвічі, з $229,6 млн до $531,7 млн.

Контекст

З 20 листопада НБУ пом’якшив деякі валютні обмеження для зовнішньої торгівлі, одночасно посиливши контроль за їх дотриманням.

Національний банк України зняв обмеження на розрахунки за імпорт без обмеження строку поставки, якщо платежі спрямовані експортно-кредитним агентствам, державним установам або організаціям, пов’язаним із банками чи урядами інших країн, але з лімітом у 10% від простроченої заборгованості станом на 1 листопада 2024 року.

Також знято обмеження на валютні перекази в межах проєктів міжнародної технічної допомоги, незалежно від країни-донору. Водночас посилено контроль за репатріацією дивідендів: емітент має працювати не менше року, а іноземний інвестор – володіти корпоративними правами щонайменше шість місяців. Крім того, заборонено використання валютних кредитів для купівлі цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, щоб уникнути зловживань.