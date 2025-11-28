Forbes Digital підписка
«Национальный кешбэк». Выплата накоплений за сентябрь состоится в ноябре

Выплаты по программе «Национальный кешбэк» за сентябрь 2025 года будут осуществлены 29–30 ноября 2025 года. На счета 3,8 млн украинцев государство перечислит в общей сложности более 598 млн грн кешбэка, накопленного за покупки украинских товаров в сентябре. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

  • «Небольшая задержка связана с техническим перераспределением бюджетных средств», – прокомментировал замминистра экономики Украины Андрей Телюпа.

График дальнейших выплат:

  • за октябрь – во второй декаде декабря 2025 года;
  • за ноябрь – в конце декабря 2025-го;
  • за декабрь – в феврале 2026 года, в дальнейшем – ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий.

В сентябре украинцы купили товаров украинского производства, включенных в программу, на сумму более 5,9 млрд грн. Количество участников – продавцов и производителей возросло более чем до 1870 компаний.

  • Накопленный кешбэк уже можно тратить на коммунальные услуги, лекарства и книги, зарегистрированные в программе, почтовые услуги, благотворительность.
  • В скором времени появится возможность тратить «Национальный кешбэк» и на пищевые продукты украинского производства (за исключением подакцизных товаров).

Контекст

Минэкономики обновило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства Национального кешбэка – программы поддержки внутреннего спроса на украинские товары и услуги. Изменения связаны с подготовкой к запуску новой программы «Зимняя поддержка», в рамках которой каждый гражданин получит разовую выплату в размере 1000 грн на карту «Нацкешбэка». Как изменился список – читайте здесь.

