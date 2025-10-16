Национальный банк Украины обратился в Министерство цифровой трансформации с предложением изменить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей, чтобы предотвратить использование ФЛП в схемах с дропами. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Подробности

Сейчас ФЛП можно закрыть автоматически, но регулятор предлагает предугадать предварительный анализ деятельности предпринимателя. «Перед закрытием ФЛП должна быть возможность проанализировать их деятельность – проверить обороты средств и полноту уплаты налогов. Только после этого следует разрешать регистрацию прекращения предпринимательской деятельности», – объяснил Пышный.

Глава НБУ отметил, что вопрос дропов следует решать комплексно. В ближайшие недели в Верховную Раду может поступить законопроект о создании реестра усиленного мониторинга дропов. «Это станет еще одним фрагментом борьбы с этим явлением», – сказал он.

Дропа могут использовать не только для финансовых махинаций, но и в торговле оружием, наркотрафике или террористической деятельности, поэтому важно проводить информационную кампанию, чтобы люди понимали, что продажа собственной карточки или ФЛП может сделать их соучастниками преступления, отметил глава НБУ.

Несмотря на усилия регуляторов, количество обнаруженных карт дропов остается стабильным. «Текущие показатели не выходят за пределы средних значений предыдущих периодов. Тренда на рост или уменьшение нет», – рассказал Пышный.

Контекст

«Дропом» называют человека, который продал доступ к своему банковскому счету третьим лицам, использующим эти счета для денежных переводов. Через них проходят большие объемы средств, не попадающих под государственный надзор.

Сейчас злоумышленники уже не ограничиваются продажей доступа к чужим банковским счетам: они создают подставные ФЛП.

Через банковскую тайну государство не видит внутренние переводы между карточками физлиц, не обязывает их облагать налогом и не требует отчетности относительно таких операций. Это делает счета граждан удобным прикрытием для крупных компаний и криминальных групп, стремящихся скрыть масштабные транзакции от налоговых органов, финмониторинга и правоохранителей.

Обычно одному дропу открывают несколько счетов в разных банках, а клиенту продают пакеты таких счетов. Владелец счета получает за это от 800 до 4000 грн в неделю – сумму, не соответствующую уровню риска.

Дропы привлекаются к разным операциям: от обслуживания платежей нелегальных онлайн-казино и выплат «серыми» зарплатами для бизнеса до торгов на криптобиржах и даже финансирования террористической или диверсионной деятельности против Украины.