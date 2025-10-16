Национальный банк Украины обратился в Министерство цифровой трансформации с предложением изменить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей, чтобы предотвратить использование ФЛП в схемах с дропами. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
- Сейчас ФЛП можно закрыть автоматически, но регулятор предлагает предугадать предварительный анализ деятельности предпринимателя. «Перед закрытием ФЛП должна быть возможность проанализировать их деятельность – проверить обороты средств и полноту уплаты налогов. Только после этого следует разрешать регистрацию прекращения предпринимательской деятельности», – объяснил Пышный.
- Глава НБУ отметил, что вопрос дропов следует решать комплексно. В ближайшие недели в Верховную Раду может поступить законопроект о создании реестра усиленного мониторинга дропов. «Это станет еще одним фрагментом борьбы с этим явлением», – сказал он.
- Дропа могут использовать не только для финансовых махинаций, но и в торговле оружием, наркотрафике или террористической деятельности, поэтому важно проводить информационную кампанию, чтобы люди понимали, что продажа собственной карточки или ФЛП может сделать их соучастниками преступления, отметил глава НБУ.
- Несмотря на усилия регуляторов, количество обнаруженных карт дропов остается стабильным. «Текущие показатели не выходят за пределы средних значений предыдущих периодов. Тренда на рост или уменьшение нет», – рассказал Пышный.
«Дропом» называют человека, который продал доступ к своему банковскому счету третьим лицам, использующим эти счета для денежных переводов. Через них проходят большие объемы средств, не попадающих под государственный надзор.
Сейчас злоумышленники уже не ограничиваются продажей доступа к чужим банковским счетам: они создают подставные ФЛП.
Через банковскую тайну государство не видит внутренние переводы между карточками физлиц, не обязывает их облагать налогом и не требует отчетности относительно таких операций. Это делает счета граждан удобным прикрытием для крупных компаний и криминальных групп, стремящихся скрыть масштабные транзакции от налоговых органов, финмониторинга и правоохранителей.
Обычно одному дропу открывают несколько счетов в разных банках, а клиенту продают пакеты таких счетов. Владелец счета получает за это от 800 до 4000 грн в неделю – сумму, не соответствующую уровню риска.
Дропы привлекаются к разным операциям: от обслуживания платежей нелегальных онлайн-казино и выплат «серыми» зарплатами для бизнеса до торгов на криптобиржах и даже финансирования террористической или диверсионной деятельности против Украины.
