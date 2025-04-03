Больше без лимитов на p2p? Нацбанк отменил ограничение на карточные переводы в 150 000 грн. Поддержат ли это решение банки?

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Нацбанк отменил лимиты в 150 000 грн в месяц при переводе с карты на карту. Регулятор ввел подобные рамки с целью борьбы с дроп-схемами полгода назад. Собственный меморандум о более жестких ограничениях в прошлом году подписали более пятидесяти банков. Forbes Ukraine узнал, что далее ожидает ограничения для p2p-переводов
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