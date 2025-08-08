Национальный банк сообщил премьер-министру Юлии Свириденко об убыточности и недостаточной капитализации государственного почтового оператора «Укрпочты». Об этом говорится в письме Нацбанка Свириденко, которое есть в распоряжении Forbes Ukraine.

Ключевые тезисы

По состоянию на 1 июля объем собственного капитала «Укрпочты» составляет минус 661,5 млн грн. Для выполнения нормативного запаса капитала требуется не менее 158,9 млн грн, говорится в документе.

Это означает, что компании не хватает 820,4 млн грн капитала, и нужна докапитализация. В то же время убытки «Укрпочты» за первое полугодие 2025-го выросли с 869,5 млн грн до 1,42 млрд грн.

«Это свидетельствует о неспособности компании восстанавливать и накапливать капитал за счет операционной деятельности», – добавляется в письме.

Если такая динамика сохранится, потребность в докапитализации в конце года может возрасти, говорится в документе. «Это создает дополнительные фискальные риски или заставляет принимать важные решения, например, отказаться от платежной лицензии или получения ограниченной банковской лицензии», – говорится в письме.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский отказался комментировать действия регулятора. «Если бы «Укрпочта» нуждалась в докапитализации, то обратилась бы к акционеру , а такого обращения не было», – добавил он. Топ-менеджер отметил, что компания исправно обслуживает кредиты ЕБРР и ПИБ, которые следят за ее состоянием, своевременно платит зарплаты и восстанавливает разрушенные ударами РФ отделения.

Контекст

«Укрпочта», по меньшей мере, с 2020-го декларирует планы стать банком и в этом году она приблизилась к этому – после принятия законопроекта о развитии финансовой инклюзии в июне. Это банк с ограниченной банковской лицензией, которая будет работать в отдаленных селах и прифронтовых регионах.

Несмотря на поддержку в Верховной Раде, идею создания банка на базе «Укрпочты» не поддерживал Нацбанк. Среди причин – большая часть государства в банковском секторе и недооценка «Укрпочтой» финансовых рисков.

Согласно законопроекту, компания, которая хочет стать банком фининклюзии, должна иметь чистый годовой доход не менее €5 млн (225,4 млн грн) и обладать разветвленной сетью отделений. Чтобы запустить банк, «Укрпочте» необходимо около 400-500 млн грн инвестиций в сеть и IT-составляющую, рассказывал Смилянский в интервью Forbes в апреле.

Также «Укрпочта» может получить Первый инвестиционный банк (PINbank), ранее принадлежавший подсанкционному российскому бизнесмену Евгению Гиннеру. Кабинет министров в январе передал его Министерству инфраструктуры с дальнейшими планами отдать в управление «Укрпочты». Через полгода этого так и не произошло.