Національний банк України закликає уряд розглянути альтернативу передачі націоналізованого Першого інвестиційного банку (PINbank) «Укрпошті» – зокрема, варіант добровільної відмови від його банківської ліцензії. Це допоможе уникнути подальшого зростання фінансових ризиків та неефективного витрачання капіталу, йдеться в пропозиціях НБУ до проєкту держбюджету на 2026 рік, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

НБУ зазначив, що PINbank є збитковим, порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Передача банку «Укрпошті» лише поглибить фінансові ризики та призведе до подальшого «проїдання» капіталу, вважає регулятор.

Фінансовий стан поштового оператора є критичним, наголосив НБУ. Зокрема, з 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів: з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн.

За оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Контекст

«Укрпошта» ще з 2020-го декларує амбіції стати банківською установою, і цього року компанія зробила реальний крок у цьому напрямку – після ухвалення в червні закону про розвиток фінансової інклюзії. Новий формат передбачає створення банку з обмеженою ліцензією. Банк на базі «Укрпошти» не планує займатися кредитуванням великого бізнесу чи проводити ризикові валютні операції. Його діяльність буде зосереджена виключно на базових фінансових послугах для соціально вразливих категорій населення – зокрема, жителів сільських і прифронтових територій, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги та військових.

Попри підтримку ініціативи в парламенті, Національний банк України залишався критично налаштованим до проєкту. Серед основних зауважень – вже надмірна частка держави в банківському секторі та недооцінка потенційних фінансових ризиків з боку «Укрпошти».

Згідно з вимогами законопроєкту, компанія, яка претендує на статус банку фінансової інклюзії, повинна мати щорічний чистий дохід не менше €5 млн (приблизно 225,4 млн грн) та широку мережу фізичної присутності. Для запуску банківського напряму «Укрпошта», за оцінкою її CEO Ігоря Смілянського, потребує від 400 млн до 500 млн грн інвестицій у мережеву інфраструктуру та IT-системи. Про це він повідомляв в інтерв’ю Forbes у квітні.

PINbank раніше належав підсанкційному російському бізнесмену Євгену Гінеру. Кабмін у січні передав його до Мінінфраструктури з подальшими планами віддати в управління «Укрпошти».