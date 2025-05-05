НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке на 20%

Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил продажу валюты на межбанковском рынке на $123,8 млн, или на 20%, до $742,7 млн, не совершая при этом ее покупки. Такая динамика может указывать на ослабление панических настроений, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

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Согласно информации регулятора, ситуация на наличном валютном рынке тоже изменилась. В понедельник продажа валюты превышала покупку на $6,4 млн, во вторник покупка превысила продажу на $6,8 млн, а в четверг сальдо стало отрицательным на $40,6 млн.

Активность населения на наличном рынке снижается третий месяц подряд, говорят аналитики: среднедневной спрос снизился с $41 млн в феврале до $17 млн ​​в апреле. Это может свидетельствовать об уменьшении паники, насыщении рынка валютой или снижении покупательной способности граждан из-за медленного экономического роста.

Дополнительным фактором могли стать весенние праздники, когда украинцы традиционно продают валютные сбережения для финансирования празднований и коротких отпусков.

Официальный курс гривны в первой половине недели вырос с 41,75 грн/$1 до 41,47 грн/$1, но в конце недели ослаб до 41,7 грн/$1. На наличном рынке курс оставался стабильным.

Эксперты КИТ Group прогнозируют, что курс доллара в дальнейшем будет колебаться в пределах узкого диапазона.

Контекст

В 2024 году международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд благодаря значительным валютным поступлениям, превышавшим расходы Национального банка Украины (НБУ) на поддержку гривны и погашение внешних долгов.

В течение года Украина получила около $42 млрд финансовой помощи от международных партнеров. Наибольшие взносы поступили от Европейского Союза ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японии ($4,3 млрд) и Канады ($1,8 млрд). Кроме того, $3,5 млрд были привлечены через продажу валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти средства позволили покрыть $10 млрд долговых выплат, в том числе перед МВФ и кредиторами по реструктуризированному долгу.

Для стабилизации курса гривны НБУ продал $34,8 млрд, но благодаря $17,3 млрд официального финансирования в последнем квартале резервы достигли рекордного уровня, превысив минимальные требования МВФ на 20%.

В марте 2024 года резервы увеличились на $2,28 млрд, достигнув $42,4 млрд, благодаря поступлениям от партнеров, которые компенсировали расходы НБУ на валютные интервенции и долговые платежи. Чистая продажа валюты уменьшилась на 12,5% по сравнению с февралем 2025 года: НБУ продал $2,65 млрд, купив лишь $0,01 млрд в резервы.