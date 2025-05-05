Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке на 20%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил продажу валюты на межбанковском рынке на $123,8 млн, или на 20%, до $742,7 млн, не совершая при этом ее покупки. Такая динамика может указывать на ослабление панических настроений, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • Согласно информации регулятора, ситуация на наличном валютном рынке тоже изменилась. В понедельник продажа валюты превышала покупку на $6,4 млн, во вторник покупка превысила продажу на $6,8 млн, а в четверг сальдо стало отрицательным на $40,6 млн.
  • Активность населения на наличном рынке снижается третий месяц подряд, говорят аналитики: среднедневной спрос снизился с $41 млн в феврале до $17 млн ​​в апреле. Это может свидетельствовать об уменьшении паники, насыщении рынка валютой или снижении покупательной способности граждан из-за медленного экономического роста.
  • Дополнительным фактором могли стать весенние праздники, когда украинцы традиционно продают валютные сбережения для финансирования празднований и коротких отпусков.
  • Официальный курс гривны в первой половине недели вырос с 41,75 грн/$1 до 41,47 грн/$1, но в конце недели ослаб до 41,7 грн/$1. На наличном рынке курс оставался стабильным.
  • Эксперты КИТ Group прогнозируют, что курс доллара в дальнейшем будет колебаться в пределах узкого диапазона.

Контекст

В 2024 году международные резервы Украины выросли до $43,8 млрд благодаря значительным валютным поступлениям, превышавшим расходы Национального банка Украины (НБУ) на поддержку гривны и погашение внешних долгов.

В течение года Украина получила около $42 млрд финансовой помощи от международных партнеров. Наибольшие взносы поступили от Европейского Союза ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японии ($4,3 млрд) и Канады ($1,8 млрд). Кроме того, $3,5 млрд были привлечены через продажу валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти средства позволили покрыть $10 млрд долговых выплат, в том числе перед МВФ и кредиторами по реструктуризированному долгу.

Для стабилизации курса гривны НБУ продал $34,8 млрд, но благодаря $17,3 млрд официального финансирования в последнем квартале резервы достигли рекордного уровня, превысив минимальные требования МВФ на 20%.

В марте 2024 года резервы увеличились на $2,28 млрд, достигнув $42,4 млрд, благодаря поступлениям от партнеров, которые компенсировали расходы НБУ на валютные интервенции и долговые платежи. Чистая продажа валюты уменьшилась на 12,5% по сравнению с февралем 2025 года: НБУ продал $2,65 млрд, купив лишь $0,01 млрд в резервы.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні