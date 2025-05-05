НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на 20%

Національний банк України минулого тижня збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на $123,8 млн, або на 20%, до $742,7 млн, не здійснюючи при цьому її купівлі. Така динаміка може вказувати на послаблення панічних настроїв, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Згідно з інформацією регулятора, ситуація на готівковому валютному ринку також змінилася. У понеділок продаж валюти перевищував купівлю на $6,4 млн, у вівторок купівля перевищила продаж на $6,8 млн, а в четвер сальдо стало негативним на $40,6 млн.

Активність населення на готівковому ринку знижується третій місяць поспіль, говорять аналітики: середньоденний попит зменшився з $41 млн у лютому до $17 млн у квітні. Це може свідчити про зменшення паніки, насичення ринку валютою або зниження купівельної спроможності громадян через повільне економічне зростання.

Додатковим фактором могли стати весняні свята, коли українці традиційно продають валютні заощадження для фінансування святкувань і коротких відпусток.

Офіційний курс гривні в першій половині тижня зріс із 41,75 грн/$1 до 41,47 грн/$1, але наприкінці тижня послабшав до 41,7 грн/$1. На готівковому ринку курс залишався стабільним.

Експерти КИТ Group прогнозують, що курс долара надалі коливатиметься в межах вузького діапазону.

Контекст

У 2024 році міжнародні резерви України зросли до $43,8 млрд завдяки значним валютним надходженням, які перевищили витрати Національного банку України (НБУ) на підтримку гривні та погашення зовнішніх боргів.

Протягом року Україна отримала близько $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Найбільші внески надійшли від Європейського Союзу ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японії ($4,3 млрд) та Канади ($1,8 млрд). Крім того, $3,5 млрд було залучено через продаж валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ці кошти дали змогу покрити $10 млрд боргових виплат, зокрема перед МВФ і кредиторами за реструктуризованим боргом.

Для стабілізації курсу гривні НБУ продав $34,8 млрд, але завдяки $17,3 млрд офіційного фінансування в останньому кварталі резерви досягли рекордного рівня, перевищивши мінімальні вимоги МВФ на 20%.

У березні 2024 року резерви збільшилися на $2,28 млрд, досягнувши $42,4 млрд, завдяки надходженням від партнерів, які компенсували витрати НБУ на валютні інтервенції та боргові платежі. Чистий продаж валюти зменшився на 12,5% порівняно з лютим 2025 року: НБУ продав $2,65 млрд, купивши лише $0,01 млрд до резервів.