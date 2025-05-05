НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на 20%

Національний банк України минулого тижня збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на $123,8 млн, або на 20%, до $742,7 млн, не здійснюючи при цьому її купівлі. Така динаміка може вказувати на послаблення панічних настроїв, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані НБУ.
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Деталі
- Згідно з інформацією регулятора, ситуація на готівковому валютному ринку також змінилася. У понеділок продаж валюти перевищував купівлю на $6,4 млн, у вівторок купівля перевищила продаж на $6,8 млн, а в четвер сальдо стало негативним на $40,6 млн.
- Активність населення на готівковому ринку знижується третій місяць поспіль, говорять аналітики: середньоденний попит зменшився з $41 млн у лютому до $17 млн у квітні. Це може свідчити про зменшення паніки, насичення ринку валютою або зниження купівельної спроможності громадян через повільне економічне зростання.
- Додатковим фактором могли стати весняні свята, коли українці традиційно продають валютні заощадження для фінансування святкувань і коротких відпусток.
- Офіційний курс гривні в першій половині тижня зріс із 41,75 грн/$1 до 41,47 грн/$1, але наприкінці тижня послабшав до 41,7 грн/$1. На готівковому ринку курс залишався стабільним.
- Експерти КИТ Group прогнозують, що курс долара надалі коливатиметься в межах вузького діапазону.
Контекст
У 2024 році міжнародні резерви України зросли до $43,8 млрд завдяки значним валютним надходженням, які перевищили витрати Національного банку України (НБУ) на підтримку гривні та погашення зовнішніх боргів.
Протягом року Україна отримала близько $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Найбільші внески надійшли від Європейського Союзу ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японії ($4,3 млрд) та Канади ($1,8 млрд). Крім того, $3,5 млрд було залучено через продаж валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ці кошти дали змогу покрити $10 млрд боргових виплат, зокрема перед МВФ і кредиторами за реструктуризованим боргом.
Для стабілізації курсу гривні НБУ продав $34,8 млрд, але завдяки $17,3 млрд офіційного фінансування в останньому кварталі резерви досягли рекордного рівня, перевищивши мінімальні вимоги МВФ на 20%.
У березні 2024 року резерви збільшилися на $2,28 млрд, досягнувши $42,4 млрд, завдяки надходженням від партнерів, які компенсували витрати НБУ на валютні інтервенції та боргові платежі. Чистий продаж валюти зменшився на 12,5% порівняно з лютим 2025 року: НБУ продав $2,65 млрд, купивши лише $0,01 млрд до резервів.
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