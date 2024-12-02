Не более 10 секунд. В Украине заработала система мгновенных переводов

С 1 декабря в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка с функционалом мгновенных кредитных переводов, сообщает пресс-служба регулятора 2 декабря. Для бизнеса изменения обеспечат уменьшение операционных расходов и эффективное управление ликвидностью, а также улучшение сервиса клиентам благодаря круглосуточной доступности платежей через СЭП.

Ключевые факты

Переход на новую версию программного обеспечения прошел успешно, и теперь функциональность мгновенных переводов СЭП доступна всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины.

Мгновенный перевод может инициировать как физическое, так и юридическое лицо. Предельное время выполнения такого перевода измеряется в секундах (не более 10 секунд), а максимальная сумма одной платежной операции установлена на уровне 100 000 грн.

Преимуществами новой версии СЭП-4.1 является внедрение функциональности мгновенных переводов СЭП, что является следующим шагом в развитии платежной инфраструктуры Украины.

Предусмотрены четкие условия и возможности для всех участников СЕП и их клиентов, кроме того, платежи через СЭП доступны в любое время.

Непосредственно к функциональности мгновенного перевода СЭП уже подключились НБУ и 10 банковских учреждений.

Ожидается, что благодаря мгновенным переводам граждане получат быстрое зачисление средств в реальном времени, что важно, в частности, при оплате за товары и услуги. Предусмотрены удобные инициирования платежей (через платежные приложения поставщиков платежных услуг) и передача реквизитов между пользователями (с помощью QR-кодов или Deeplink).

Для экономики Украины в целом мгновенные переводы будут способствовать ускорению цифровизации финансовых услуг и развитию безналичных расчетов, что усилит конкуренцию между платежными системами и сервисами, а также обеспечит возможность интеграции с международными системами мгновенных переводов, в частности ЕС.

Контекст

Мгновенный перевод – это платежная операция, благодаря которой через СЭП происходит мгновенное зачисление средств на счет получателя.

Платежная операция предусмотрена вступившими в силу 8 ноября изменениями в Закон Украины «О платежных услугах».

Платежная система СЭП, оператором которой является Национальный банк, обеспечивает осуществление 99% межбанковских платежей в национальной валюте. За девять месяцев 2024 года через СЭП произведено около 347 млн платежей. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.