Не більше 10 секунд. В Україні запрацювала система миттєвих переказів

З 1 грудня в Україні запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку з функціоналом миттєвих кредитових переказів, повідомляє пресслужба регулятора 2 грудня. Для бізнесу зміни забезпечать зменшення операційних витрат та ефективне управління ліквідністю, а ще покращення сервісу для клієнтів завдяки цілодобовій доступності платежів через СЕП.

Ключові факти

Перехід на нову версію програмного забезпечення пройшов успішно, і тепер функціональність миттєвих переказів СЕП доступна для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.

Миттєвий переказ може ініціювати як фізична, так і юридична особа. Граничний час виконання такого переказу вимірюється в секундах (не більше 10 секунд), а максимальна сума однієї платіжної операції встановлена на рівні 100 000 грн.

Перевагами нової версії СЕП-4.1 є запровадження функціональності миттєвих переказів СЕП, що є наступним кроком у розвитку платіжної інфраструктури України.

Передбачені чіткі умови та можливості для всіх учасників СЕП і їхніх клієнтів, окрім цього платежі через СЕП доступні в будь-який час.

Безпосередньо до функціональності миттєвого переказу СЕП уже підключилися НБУ і 10 банківських установ.

Очікується, що завдяки миттєвим переказам громадяни отримають швидке зарахування коштів у реальному часі, що важливо, зокрема, під час здійснення оплати за товари та послуги. Передбачені зручні ініціювання платежів (через платіжні застосунки надавачів платіжних послуг) та передача реквізитів між користувачами (за допомогою QR-кодів або Deeplink).

Для економіки України загалом миттєві перекази сприятимуть прискоренню цифровізації фінансових послуг та розвитку безготівкових розрахунків, посилять конкуренцію між платіжними системами та сервісами, а ще забезпечать можливість майбутньої інтеграції з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема ЄС.

Контекст

Миттєвий переказ – це платіжна операція, завдяки якій через СЕП відбувається миттєве зарахування коштів на рахунок отримувача. Тобто надавачі платіжних послуг виконуватимуть миттєве перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача та зобов’язані одразу інформувати їх про результати проведення платіжної операції.

Платіжна операція передбачена змінами до Закону України «Про платіжні послуги», що набрали чинності 8 листопада.

Платіжна система СЕП, оператором якої є Національний банк, забезпечує здійснення 99% міжбанківських платежів у національній валюті. За дев’ять місяців 2024 року через СЕП здійснено близько 347 млн платежів. Це на 13,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.