Украина масштабировала производство ракет «Нептун» и усовершенствовала их для поражения целей на больших расстояниях – Умеров

Украина наращивает производство и в этом году уже произвела первые 100 ракет, сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на более дальних расстояниях.

Ключевые факты

Украина произвела первые 100 ракет в текущем году в рамках ракетной программы.

«Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на более дальних расстояниях», – сообщил министр по результатам встречи с украинскими производителями ракетного вооружения.

Умеров напомнил, что 13 апреля 2022 года ракетный комплекс «Нептун» уничтожил флагман Черноморского флота РФ – крейсер «Москва».

По его словам, еще разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности, «Паляниця», которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора. «Работаем в этом направлении и с иностранными партнерами», – заявил министр обороны.

Контекст

Ранее министр обороны Умеров сообщил, что Украина разработала ракетную программу, и она достаточно мощная. Он также говорил, что Украина уже начала работать над украинскими баллистическими ракетами.

Украина разработала четыре вида ракет, военные сейчас их испытывают, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Общественному 16 ноября. «С этой точки зрения есть ракетная программа, в которой мы имеем четыре вида, но сейчас продолжаются испытания», – сказал Зеленский.