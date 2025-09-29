В ніч на 29 вересня, українська ракета «Нептун» влучно відпрацювала по російському Карачевському заводу «Електродеталь». Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив ракетний удар.

Деталі

Генштаб повідомив, що ЗСУ випустили чотири ракети по заводу «Електродеталь» на відстань понад 240 км.

«В рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника… зафіксовано вибухи та пожежу на території обʼєкта. Результати ураження уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Неїжпапа також підтвердив, що по об’єкту було завдано удару з використанням української ракети «Нептун». За його словами, це «мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога».

Карачевський завод «Електродеталь» виробляє електричні з’єднувачі для військових і промислових застосувань – від авіаційної техніки до антен і систем зв’язку. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях.

Попри підтвердження з українського боку, губернатор Брянської області Олександр Богомаз не коментував атаку. Водночас Міноборони РФ повідомило, що за ніч над регіоном було збито 24 безпілотники.

Контекст

Увечері 28 вересня Сили оборони України завдали удару по одній із теплоелектроцентралей у Білгороді. Внаслідок атаки обласний центр та частина Білгородської області залишилися без електро- та водопостачання. У місті зник інтернет, не працювали світлофори та вуличне освітлення. Проблеми з електропостачанням були зафіксовані і в прилеглих населених пунктах.

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп схвалив завдання далекобійних ударів по цілях на території Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News 29 вересня.

R-360 «Нептун» – українська субсонічна крилата ракета, розроблена КБ «Луч» для знищення надводних кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і, з 2023 року, наземних цілей. Має дальність до 300 км (базова версія), до 400 км (модифікація) та до 1000 км (»Long Neptune»), бойову частину 150–350 кг, висоту польоту 3–300 м і комбіноване наведення (інерціальна навігація, активна радіолокація, супутникове та інфрачервоне для наземних цілей). Успішно застосована в бойових діях, зокрема для потоплення крейсера «Москва» (2022) та ударів по С-400 і НПЗ у РФ. Запускається з мобільних установок, є експортний потенціал (переговори з Індонезією, Румунією).