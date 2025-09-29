Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог подтвердил, что Дональд Трамп одобрил нанесение дальнобойных ударов по целям на территории России. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News 29 сентября.
Подробности
- Журналистка привела цитату с поста Трампа, где он высказал мнение, что Украина при поддержке Европы способна вернуть все свои территории, «а может, и пойти дальше». Она спросила у Келлога, означает ли это разрешение на нанесение ударов вглубь России.
- «На основе заявлений Трампа, а также вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, ответ – да. Надо использовать возможность ударов на большие расстояния. Никаких укрытий быть не может», – отметил Келлог.
- В то же время Келлог уточнил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk пока не принято.
Контекст
23 сентября Трамп в Truth Social после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что Украина при поддержке ЕС и НАТО может вернуть все свои территории. Он раскритиковал Россию, назвав ее «бумажным тигром» из-за неэффективной длительной войны, которая «должна бы длиться меньше недели».
Зеленский в интервью Axios положительно оценил сообщение Трампа, отметив, что попросил у него новую систему вооружения, не уточняя название при камерах, но добавил, что даже наличие этой системы у Украины без ее применения может заставить Россию сесть за стол переговоров.
Позже The Telegraph ссылаясь на анонимные источники сообщил, что Зеленский просил ракеты Tomahawk. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk, сообщило издание The Wall Street Journal, отметив, что Белый дом анализирует это предложение. Однако окончательное решение зависит от президента США.
