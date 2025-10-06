Forbes Digital підписка
Нидерланды предоставляют €55 млн на восстановление Украины

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф /Getty Images

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф Фото Getty Images

Нидерланды выделят €55 млн в трастовый фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Об этом сообщил премьер-министр Дик Схооф на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Укринформ».

  • Схооф отметил, что российская агрессия грозит не только Украине, но и другим европейским странам через нарушения воздушного пространства и гибридные угрозы. Он подчеркнул, что Нидерланды и союзники поддерживают Украину в борьбе за свободу и безопасность.
  • Премьер осудил российские удары по гражданскому населению как преступную агрессию и призвал усиливать санкции против России.

Контекст

С 2022 года Нидерланды предоставили Украине €20,6 млрд помощи, из которых €13,6 млрд – военная поддержка.

В июле страна выделила €300 млн на поддержку и восстановление Украины на 2025–2026 годы. Из них €30 млн пойдут на проекты нидерландских компаний через Ukraine Partnership Facility (UPF), €52 млн – на восстановление энергетической инфраструктуры и водоснабжения, €4 млн – на новое крыло детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии принцессы Максимы в Утрехте, €20 млн (€10 млн ежегодно) – на укрепление киберзащиты Украины.

