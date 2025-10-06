Нідерланди виділять €55 млн до трастового фонду Світового банку для відновлення України. Про це повідомив прем’єр-міністр Дік Схооф на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Укрінформ» .

Деталі

Схооф зазначив, що російська агресія загрожує не лише Україні, а й іншим європейським країнам через порушення повітряного простору та гібридні загрози. Він підкреслив, що Нідерланди та союзники підтримують Україну у боротьбі за свободу і безпеку.

Прем’єр засудив російські удари по цивільному населенню як злочинну агресію та закликав посилювати санкції проти Росії.

Контекст

З 2022 року Нідерланди надали Україні €20,6 млрд допомоги, з яких €13,6 млрд – військова підтримка.

У липні країна виділила €300 млн на підтримку та відбудову України на 2025–2026 роки. З них €30 млн підуть на проєкти нідерландських компаній через Ukraine Partnership Facility (UPF), €52 млн – на відновлення енергетичної інфраструктури та водопостачання, €4 млн – на нове крило дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології принцеси Максими в Утрехті, €20 млн (€10 млн щорічно) – на зміцнення кіберзахисту України.