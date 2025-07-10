Нідерланди виділять €300 млн на підтримку та відновлення України у 2025-2026 роках. Про це заявив міністр закордонних справ Каспар Велдкамп на Конференції з відновлення України (URC) у Римі 10 липня.

Деталі

Ці кошти є частиною загальної суми у понад €500 млн, зарезервованої урядом Нідерландів на невійськову допомогу Україні на 2025-2026 роки (€252 млн щорічно).

Раніше було розподілено €200 млн, а тепер визначено цільове використання решти:

€30 млн підуть на підтримку нідерландських компаній у проєктах відбудови України через програму Ukraine Partnership Facility (UPF);

€52 млн спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури та систем водопостачання;

€4 млн виділять на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології принцеси Максими в Утрехті;

€20 млн (по €10 млн щорічно) підуть на посилення кіберзахисту України.

«Підтримка економіки та суспільства України допомагає їй вистояти у боротьбі. Це ще один фронт. Наша фінансова та економічна допомога сприяє швидшому відновленню та зменшує майбутні витрати на відбудову», – зазначив Велдкамп.

Контекст

У вересні 2024 року прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про пакет допомоги Україні на €200 млн. Ці кошти було спрямовано передусім на захист і відновлення енергетичної інфраструктури, а також на надання гуманітарної допомоги, зазначив Схоф.