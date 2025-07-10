Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна отримає від Нідерландів €300 млн на відбудову

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Нідерланди виділять €300 млн на підтримку та відновлення України у 2025-2026 роках. Про це заявив міністр закордонних справ Каспар Велдкамп на Конференції з відновлення України (URC) у Римі 10 липня.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • Ці кошти є частиною загальної суми у понад €500 млн, зарезервованої урядом Нідерландів на невійськову допомогу Україні на 2025-2026 роки (€252 млн щорічно). 

Раніше було розподілено €200 млн, а тепер визначено цільове використання решти:

  • €30 млн підуть на підтримку нідерландських компаній у проєктах відбудови України через програму Ukraine Partnership Facility (UPF);
  • €52 млн спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури та систем водопостачання;
  • €4 млн виділять на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології принцеси Максими в Утрехті;
  • €20 млн (по €10 млн щорічно) підуть на посилення кіберзахисту України.

«Підтримка економіки та суспільства України допомагає їй вистояти у боротьбі. Це ще один фронт. Наша фінансова та економічна допомога сприяє швидшому відновленню та зменшує майбутні витрати на відбудову», – зазначив Велдкамп.

Контекст 

У вересні 2024 року прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про пакет допомоги Україні на €200 млн. Ці кошти було спрямовано передусім на захист і відновлення енергетичної інфраструктури, а також на надання гуманітарної допомоги, зазначив Схоф.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні