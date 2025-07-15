Дания и Нидерланды рассматривают возможность приобщиться к инициативе президента США по закупке оружия для Украины. Об этом пишет издание Kristeligt Dagblad со ссылкой на заявления министров иностранных дел обеих стран.

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Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен перед встречей с представителями ЕС в Брюсселе отметил, что его страна «полностью готова» поддержать Украину, но нуждается в уточнении деталей.

«Это предложение соответствует нашей «датской модели», когда мы закупаем оружие у украинского оборонного сектора. Это альтернативный подход к тому же, и мы готовы участвовать», – пояснил он.

По его словам, поскольку Дания не владеет системами Patriot, ее вклад будет финансовым – либо через прямые переводы Украине, либо путем выплат США.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп также выразил готовность «с положительным настроением» изучить возможность участия в этой инициативе. «Мы оценим, что можно сделать в связи с заявлениями Трампа, и будем действовать соответственно», – заявил он.

Контекст

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут производить вооружение для Украины, которое будут финансировать европейские страны. Кроме того, США разрешат передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

«Мы производим лучшее в мире оборудование, ракеты и технику. Европейские страны это признают. Сегодня мы заключили соглашение, и я попрошу Марка рассказать детали, но суть в том, что мы будем поставлять оружие, а они за него будут платить», – пояснил Трамп, комментируя договоренность с европейскими членами НАТО.

Он также отметил, что некоторые страны НАТО могут закупать оружие у США для собственных нужд, а Украине передавать вооружение из своих арсеналов. В частности, Трамп упомянул Германию как одну из таких стран.

Особо президент США подчеркнул, что страны, обладающие системами Patriot, могут передать их Украине, получив новые системы от США. По его словам, одна из стран, имеющая 17 комплексов Patriot, готова отправить большую часть из них в Украину.

«Есть страна с 17 системами Patriot, и значительное их количество скоро отправится на поле боя. Это можно сделать быстро», – отметил Трамп.