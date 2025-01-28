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Нидерландская банковская группа ING выходит с России

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Нидерландская группа ING продает российскую «дочку» – ИНГ Банк (Евразия) – компании «Глобал Девелопмент», которой владеет «московский финансовый инвестор с опытом работы в сфере факторинговых услуг». Это соглашение фактически завершит деятельность ING на российском рынке, говорится в пресс-релизе группы 28 января.

Подробности

  • Банк и далее будет работать под новым брендом, закрытие сделки ожидается в третьем квартале этого года.
  • С февраля 2022 года ING не ведет ни одного нового бизнеса с российскими компаниями, сократила операции и приняла меры по отделению бизнеса от сетей и систем ING, говорится в пресс-релизе.
  • ING заявила, что спишет по сделке €700 млн, а после этого продолжит снижать экспозицию на российских клиентов за рубежом.

Контекст

Нидерландский банк работал в РФ с начала 1990-х. В 2021 году «дочка» ING была в стране в шестом десятке по активам.

После начала войны ИНГ Банк прекратил прием новых клиентов и в четыре раза сократил кредитный портфель.

Чистая прибыль остающихся в РФ иностранных банков выросла на 30%, до $2,3 млрд, по итогам трех кварталов 2024 года. Несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы РФ до 2,41%, они обеспечили 8,01% общей прибыли банковской системы, свидетельствует исследование KSE Institute.

Наибольшую прибыль получил Raiffeisenbank – 107,3 ​​млрд руб (около $1,2 млрд), что составляет 4,08% от общей прибыли банковской системы РФ за девять месяцев этого года.

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