В России суд решил взыскать с Raiffeisen €2 млрд в пользу связанной с Олегом Дерипаской компании

Российский суд обязал крупнейший западный банк в России, австрийский Raiffeisen Bank International, выплатить более €2 млрд компенсации российскому совладельцу компании Strabag, пишет Reuters 20 января. Ранее RBI хотел купить долю у венской компании Strabag у «Распериа», которую Минфин США связывает с российским магнатом Олегом Дерипаской, сам бизнесмен эти связи отрицает.

Ключевые факты

Дело, в котором юристы Raiffeisen обвинили суд в использовании тактики запугивания, является одним из самых значительных решений против все еще работающей в России западной компании и предусматривает одну из крупнейших на сегодня выплат возмещения убытков.

Raiffeisen (RBI) заявил, что будет обжаловать решение суда против своего российского подразделения и попытается вернуть часть денег через суд. Банк заявил, что ему также придется зарезервировать средства в финансовых отчетах за прошлый год, чтобы помочь покрыть убытки в размере €2 млрд.

«Суд удовлетворил иск МКАО «Расперия Трейдинг Лимитед», обязав Райффайзен Банк выплатить €2,044 млрд и принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму. Мы намерены обжаловать его в высших инстанциях», – сообщила пресс-служба банка.

Согласно решению суда эту сумму можно взыскать с активов российского подразделения Raiffeisen Bank International.

Вынесенное судом решение продемонстрировало способность России оказывать собственное правовое давление на австрийский банк. «Этот иск, который содержит огромное количество грубых нарушений, является попыткой принудить к продаже заблокированных активов через российский суд», – говорится в заявлении Андрея Тымчука, партнера Delcredere, который представляет интересы Райффайзен Банка в суде.

Тимчук заявил, что возможности ответчиков говорить, подавать ходатайства и подавать доказательства были ограничены, обвинив суд в стремлении как можно скорее вынести решение в пользу «Распериа». «На судебном заседании присутствовали неизвестные вооруженные люди в балаклавах, которых суд посадил рядом с подсудимым с очевидной целью дополнительного давления», – сказал он.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что Raiffeisen имеет в России около €6 млрд, полученных от международных платежей и миллиардов евро российских депозитов.

Российский суд также удовлетворил ходатайство «Расперия», согласно которому принадлежащие компании права собственности на акции Strabag SE должны быть переданы Райффайзен Банку. Но российские судебные решения не имеют обязательной силы в Австрии, и передача акций таким образом не подлежит исполнению, сообщает RBI. Акции Strabag SE, принадлежащие «Расперия», подлежат замораживанию активов в соответствии с санкциями ЕС, что также препятствует их передаче.

Контекст

Судебный спор возник после провала предварительного соглашения, которое, как надеялся Raiffeisen, позволило ему разблокировать часть замороженных миллиардов в России.

В основе дела лежал иск российской инвестиционной компании «Расперия» к строительной компании Strabag, ее австрийским акционерам и российскому подразделению Raiffeisen. RBI пытался купить долю у венской компании Strabag у «Распериа», которую Strabag связывал с Олегом Дерипаской.

В мае 2024 года Вашингтон определил «Расперия» как часть группы российских компаний, которые по-прежнему контролируются Дерипаской, когда ввел санкции против некоторых из причастных к этому компаний. Представитель Дерипаски 20 января заявил, что у него нет никаких связей с компанией, которая находится в центре спора с Raiffeisen.

В декабре 2023 года RBI сообщила, что из-за своей российской «дочки» планирует выкупить за €1,5 млрд замороженные акции Дерипаски в одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag. Ожидалось, что RBI выкупит пакет акций Strabag у российской компании Дерипаски Rasperia Trading Limited за €1,5 млрд. Райффайзен Банк хотел передать материнскому RBI полученные акции в виде дивидендов в натурально-вещественной форме, а австрийский банк сохранил бы их как долгосрочную инвестицию.

Ситуация выглядела так, что стороны нашли способ провести сделку в обход санкций. Соглашение могло быть выгодным, учитывая, с чем приходится сталкиваться западным компаниям в процессе выхода из РФ. Соглашение подверглось критике со стороны Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что обостряет напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, который уже находится под пристальным вниманием американского агентства по обеспечению соблюдения санкций OFAC.

Австрийские власти призвали RBI отказаться от соглашения, опасаясь негативной реакции со стороны США. В итоге RBI отказался от заявки на покупку доли в Strabag в размере €1,5 млрд после давления со стороны Вашингтона.