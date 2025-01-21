В России суд решил взыскать с Raiffeisen €2 млрд в пользу связанной с Олегом Дерипаской компании

Российский суд обязал крупнейший западный банк в России, австрийский Raiffeisen Bank International, выплатить более €2 млрд компенсации российскому совладельцу компании Strabag, пишет Reuters 20 января. Ранее RBI хотел купить долю у венской компании Strabag у «Распериа», которую Минфин США связывает с российским магнатом Олегом Дерипаской, сам бизнесмен эти связи отрицает.
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Ключевые факты
- Дело, в котором юристы Raiffeisen обвинили суд в использовании тактики запугивания, является одним из самых значительных решений против все еще работающей в России западной компании и предусматривает одну из крупнейших на сегодня выплат возмещения убытков.
- Raiffeisen (RBI) заявил, что будет обжаловать решение суда против своего российского подразделения и попытается вернуть часть денег через суд. Банк заявил, что ему также придется зарезервировать средства в финансовых отчетах за прошлый год, чтобы помочь покрыть убытки в размере €2 млрд.
- «Суд удовлетворил иск МКАО «Расперия Трейдинг Лимитед», обязав Райффайзен Банк выплатить €2,044 млрд и принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму. Мы намерены обжаловать его в высших инстанциях», – сообщила пресс-служба банка.
- Согласно решению суда эту сумму можно взыскать с активов российского подразделения Raiffeisen Bank International.
- Вынесенное судом решение продемонстрировало способность России оказывать собственное правовое давление на австрийский банк. «Этот иск, который содержит огромное количество грубых нарушений, является попыткой принудить к продаже заблокированных активов через российский суд», – говорится в заявлении Андрея Тымчука, партнера Delcredere, который представляет интересы Райффайзен Банка в суде.
- Тимчук заявил, что возможности ответчиков говорить, подавать ходатайства и подавать доказательства были ограничены, обвинив суд в стремлении как можно скорее вынести решение в пользу «Распериа». «На судебном заседании присутствовали неизвестные вооруженные люди в балаклавах, которых суд посадил рядом с подсудимым с очевидной целью дополнительного давления», – сказал он.
- Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что Raiffeisen имеет в России около €6 млрд, полученных от международных платежей и миллиардов евро российских депозитов.
- Российский суд также удовлетворил ходатайство «Расперия», согласно которому принадлежащие компании права собственности на акции Strabag SE должны быть переданы Райффайзен Банку. Но российские судебные решения не имеют обязательной силы в Австрии, и передача акций таким образом не подлежит исполнению, сообщает RBI. Акции Strabag SE, принадлежащие «Расперия», подлежат замораживанию активов в соответствии с санкциями ЕС, что также препятствует их передаче.
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Контекст
Судебный спор возник после провала предварительного соглашения, которое, как надеялся Raiffeisen, позволило ему разблокировать часть замороженных миллиардов в России.
В основе дела лежал иск российской инвестиционной компании «Расперия» к строительной компании Strabag, ее австрийским акционерам и российскому подразделению Raiffeisen. RBI пытался купить долю у венской компании Strabag у «Распериа», которую Strabag связывал с Олегом Дерипаской.
В мае 2024 года Вашингтон определил «Расперия» как часть группы российских компаний, которые по-прежнему контролируются Дерипаской, когда ввел санкции против некоторых из причастных к этому компаний. Представитель Дерипаски 20 января заявил, что у него нет никаких связей с компанией, которая находится в центре спора с Raiffeisen.
В декабре 2023 года RBI сообщила, что из-за своей российской «дочки» планирует выкупить за €1,5 млрд замороженные акции Дерипаски в одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag. Ожидалось, что RBI выкупит пакет акций Strabag у российской компании Дерипаски Rasperia Trading Limited за €1,5 млрд. Райффайзен Банк хотел передать материнскому RBI полученные акции в виде дивидендов в натурально-вещественной форме, а австрийский банк сохранил бы их как долгосрочную инвестицию.
Ситуация выглядела так, что стороны нашли способ провести сделку в обход санкций. Соглашение могло быть выгодным, учитывая, с чем приходится сталкиваться западным компаниям в процессе выхода из РФ. Соглашение подверглось критике со стороны Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что обостряет напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, который уже находится под пристальным вниманием американского агентства по обеспечению соблюдения санкций OFAC.
Австрийские власти призвали RBI отказаться от соглашения, опасаясь негативной реакции со стороны США. В итоге RBI отказался от заявки на покупку доли в Strabag в размере €1,5 млрд после давления со стороны Вашингтона.
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