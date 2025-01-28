Нідерландська банківська група ING виходить із Росії

Нідерландська група ING продає російську «дочку» – ІНГ Банк (Євразія) – компанії «Глобал Девелопмент», якою володіє «московський фінансовий інвестор із досвідом роботи в сфері факторингових послуг». Ця угода фактично завершить діяльність ING на російському ринку, йдеться в пресрелізі групи 28 січня.

Деталі

Банк і надалі працюватиме під новим брендом, закриття угоди очікується в третьому кварталі цього року.

З лютого 2022 року ING не веде жодного нового бізнесу з російськими компаніями, скоротила операції та вжила заходів для відокремлення бізнесу від мереж та систем ING, йдеться у пресрелізі.

ING заявила, що спише за угодою €700 млн, а після цього продовжить знижувати експозицію на російських клієнтів за кордоном.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Сьогодні 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

Нідерландський банк працював у РФ з початку 1990-х. У 2021 році «дочка» ING була в країні в шостому десятку за активами.

Після початку війни ІНГ Банк припинив прийом нових клієнтів і вчетверо скоротив кредитний портфель.

Чистий прибуток іноземних банків, які залишаються у РФ, зріс на 30%, до $2,3 млрд, за підсумками трьох кварталів 2024 року. Попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи РФ до 2,41%, вони забезпечили 8,01% від загального прибутку банківської системи, свідчить дослідження KSE Institute.

Найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank – 107,3 млрд руб. (близько $1,2 млрд), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи РФ за дев’ять місяців цього року.