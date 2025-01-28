Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Нідерландська банківська група ING виходить із Росії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Нідерландська група ING продає російську «дочку» – ІНГ Банк (Євразія) – компанії «Глобал Девелопмент», якою володіє «московський фінансовий інвестор із досвідом роботи в сфері факторингових послуг». Ця угода фактично завершить діяльність ING на російському ринку, йдеться в пресрелізі групи 28 січня.

Деталі

  • Банк і надалі працюватиме під новим брендом, закриття угоди очікується в третьому кварталі цього року. 
  • З лютого 2022 року ING не веде жодного нового бізнесу з російськими компаніями, скоротила операції та вжила заходів для відокремлення бізнесу від мереж та систем ING, йдеться у пресрелізі. 
  • ING заявила, що спише за угодою €700 млн, а після цього продовжить знижувати експозицію на російських клієнтів за кордоном.

Контекст

Нідерландський банк працював у РФ з початку 1990-х. У 2021 році «дочка» ING була в країні в шостому десятку за активами. 

Після початку війни ІНГ Банк припинив прийом нових клієнтів і вчетверо скоротив кредитний портфель. 

Чистий прибуток іноземних банків, які залишаються у РФ, зріс на 30%, до $2,3 млрд, за підсумками трьох кварталів 2024 року. Попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи РФ до 2,41%, вони забезпечили 8,01% від загального прибутку банківської системи, свідчить дослідження KSE Institute. 

Найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank – 107,3 млрд руб. (близько $1,2 млрд), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи РФ за дев’ять місяців цього року.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні