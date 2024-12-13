Нидерландский суд подтвердил законность решения о компенсации «Нафтогазу» за захваченные активы в Крыму

Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил законность решения Гаагского арбитража о компенсации «Нафтогазу» за захваченные Россией активы в Крыму, сообщает пресс-служба группы 13 декабря. В апреле 2023 года арбитражный трибунал обязал Россию выплатить в пользу «Нафтогаза» $5 млрд компенсации.

Ключевые факты

Нидерландский суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, причиненного незаконной экспроприацией активов «Нафтогаза» в Крыму.

Таким образом, нидерландские суды уже вторично и окончательно подтвердили законность и действие решения арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

По словам в.и.о. главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Романа Чумака, решение суда укрепляет позицию группы в исполнительных производствах по взысканию задолженности России за незаконный захват активов в Крыму.

Контекст

В октябре 2016 года «Нафтогаз» и шесть других компаний группы инициировали арбитражное производство против РФ на основании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известном как украинско-российское Соглашение о защите инвестиций.

22 февраля 2019-го трибунал подтвердил свою юрисдикцию в арбитражном производстве и установил, что РФ экспроприировала активы «Нафтогаза» в Крыму в нарушение положений межправительственного соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

19 июля 2022 года Апелляционный суд Гааги отклонил заявление РФ об отмене решения.

После вынесения решения трибунал перешел к рассмотрению вопроса об определении размера ущерба, который предстоит компенсировать «Нафтогазу». По результатам этого рассмотрения 12 апреля 2023 года было принято окончательное решение по делу, которым присуждена компенсация в размере около $5 млрд. Россия продолжает оспаривать это решение.