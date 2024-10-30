Половина имущества – дипломатическая собственность. Финляндия конфискует российские активы на сумму $4,25 млрд по иску «Нафтогаза»

«Нафтогаз» требовал компенсации за экспроприацию Россией имущества компании, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Финский суд принял решение конфисковать принадлежащие России в Финляндии активы на сумму $4,25 млрд по требованию украинской государственной компании «Нафтогаз», говорится в судебном документе, пишет Reuters . Арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости.

Ключевые факты

Национальное управление по обеспечению соблюдения закона Финляндии заявило, что выполнило постановление суда, конфисковав и заморозив российские активы, однако не предоставило пока подробностей об активах.

«Стоимость активов, подпадающих под мероприятия, значительна», – сообщил агентству главный окружной судебный пристав Аки Виртанен.

Посольство России в Финляндии сообщило, что направило в МИД Финляндии ноту, в которой выразило «решительный протест» против принятых мер и призвало к их пересмотру.

«29 октября мы получили от финских правоохранительных органов перечень более 40 объектов недвижимости, на которые был наложен арест», – говорится в заявлении посольства.

В заявлении говорится, что половина конфискованного имущества – это дипломатическая недвижимость, в частности резиденции дипломатов.

Кремль заявил, что Россия будет оспаривать конфискацию со стороны Финляндии.

Контекст

В октябре 2016 года «Нафтогаз» и шесть других компаний Группы «Нафтогаз» инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) при Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда против РФ на основании украинско-российского соглашения о защите инвестиций.

«Нафтогаз» просил Арбитражный трибунал обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, в частности, за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций «Нафтогаза», ставших одной из основных мишеней Российской Федерации в Крыму в 2014 году.

В феврале 2019 года Арбитражный суд вынес частичное решение в пользу «Нафтогаза», в котором подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению дела и установил, что РФ нарушила свои обязательства. Поэтому второй этап арбитражного производства предусматривал определение размера суммы компенсации за ущерб, понесенный Группой «Нафтогаз».

В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного суда по этому делу.

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал обязал РФ выплатить $5 млрд компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний в Крыму.

Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, завершившихся в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

28 октября «Нафтогаз» сообщил, что Окружной суд Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК «Нафтогаз Украины» и еще пяти компаний Группы «Нафтогаз» и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие РФ на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.