Германия обсуждает поставки водорода из Финляндии «Северным потоком – 2» – Handelsblatt

Балтийский трубопровод «Северный поток – 2» может обрести новую жизнь, обсуждается возможность его использования для импорта «зеленого» водорода из Финляндии. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt 5 февраля со ссылкой на правительственные и промышленные источники. Также высказываются предположения о транспортировке природного газа из России после заключения мирного соглашения с Украиной.

Ключевые факты

Взорванный газопровод может сыграть важную роль в транспортировке водорода по Балтийскому морю, также высказываются предположения о возобновлении транспортировки газа из России, пишет газета.

Менее чем за три недели до федеральных выборов в Германии вопрос трубопровода, вызвавший столько проблем, стал неудобным для всех партий.

Правительство Германии отрицало наличие планов по предстоящему «Северному потоку – 2». Однако, по словам источников, федеральное правительство не хочет оставлять вопрос трубопровода нерешенным, также на федеральное правительство оказывает давление решение суда. Если до 9 мая не будет принято решение о возобновлении использования трубопровода, компания Nord Stream 2 AG может быть ликвидирована.

Контекст

Газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

После полномасштабного вторжения России в Украину власти Германии остановили процесс сертификации магистрали, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в список санкций. В то время обе нити трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух нитей «Северного потока» и одной – «Северного потока – 2».

В РФ возбудили уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах мог быть диверсией. Дания и Германия продолжают расследование по факту взрывов. Украина официально отвергала свою возможную причастность к подрыву газопроводов.

В январе 2025 года швейцарская «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства на проведение работ по консервации газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море.