ЄС обговорює відновлення постачань трубопровідного газу з Росії, щоб спонукати Путіна до переговорів – FT

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити постачання російського трубопровідного газу до ЄС у рамках можливої угоди з припинення війни в Україні, пише Financial Times 30 січня із посиланням на джерела. Прихильники ідеї кажуть, що повторне відкриття трубопроводів допоможе врегулювати ситуацію та скоротити витрати на енергоносії.

Ключові факти

Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це призведе до зниження високих цін на енергоносії в Європі, спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для реалізації та підтримки режиму припинення вогню.

Проте висування ідеї відновлення постачання російського газу до Європи, навіть на етапі попередніх обговорень, вже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України.

Троє офіційних осіб, поінформованих про переговори, заявили, що ця ідея була схвалена деякими німецькими та угорськими офіційними особами, а також отримала підтримку з боку інших столиць, які побачили у ній спосіб знизити європейські витрати на енергоносії.

Відновлення експорту до Європи значно збільшило б доходи Москви. До війни потоки трубопроводами з Росії становили близько 40% від загального обсягу поставок ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером.

Відновлення постачання газу з Росії трубопроводом викликало гнів у чиновників Брюсселя та дипломатів деяких країн Східної Європи, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягів імпорту російських енергоносіїв у цей блок.

«Це божевілля», – сказав один із чиновників. – Наскільки дурними ми можемо бути, навіть якщо думаємо про це як про варіант?»

Відновлення дебатів щодо продажу газу засмутило деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові контракти на постачання з європейськими компаніями. Вони побоюються, що будь-який перезапуск українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною, кажуть двоє чиновників.

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Контекст

Заявлена ​​мета ЄС – повністю позбутися російського викопного палива в енергетичній системі блоку до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен має представити план досягнення цієї мети в березні.

Президент США Дональд Трамп вимагав припинити війну «швидко», що викликало дискусії у західних столицях щодо елементів, необхідних для міцної угоди з Москвою. Президент США також пригрозив ЄС митами, якщо той не купуватиме більше скрапленого природного газу з Америки, який дорожчий за трубопровідний газ.

Але важке становище важкої промисловості ЄС збільшило потребу європейських країн у джерелах дешевшої енергії. Вартість газу в Європі зазвичай у три-чотири рази вища, ніж у США.

Газ, що поставляється з Росії, по трубопроводу складав близько 10% від загального обсягу поставок у 2024 році, але скоротився вдвічі після того, як у січні закінчився транзитний контракт, який дозволяв постачання в ЄС через Україну.

Єдиний трубопровід, що досі постачає російський газ у блок, — це «Турецький потік» через Туреччину, який забезпечує Угорщину близько 7,5 млрд кубометрів газу. Будапешт разом із урядом Словаччини лобіюють ЄС, щоб натиснути на Україну та відновити транзит газу.