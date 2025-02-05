Німеччина обговорює постачання водню з Фінляндії «Північним потоком – 2» – Handelsblatt

Балтійський трубопровід «Північний потік – 2» може отримати нове життя, обговорюється можливість його використання для імпорту «зеленого» водню з Фінляндії. Про це пише німецька газета Handelsblatt 5 лютого з посиланням на урядові та промислові джерела. Також висловлюються припущення щодо транспортування природного газу з Росії після укладання мирної угоди з Україною.

Ключові факти

Підірваний газопровід може відіграти важливу роль у транспортуванні водню Балтійським морем, також висловлюються припущення щодо відновлення транспортування газу з Росії, пише газета.

Менш ніж за три тижні до федеральних виборів у Німеччині питання трубопроводу, яке викликало стільки проблем, стало незручним для всіх партій.

Уряд Німеччини заперечив наявність планів щодо майбутнього «Північного потоку – 2». Проте, за словами джерел, федеральний уряд не хоче залишати питання трубопроводу невирішеним, також на нього чинить тиск рішення суду. Якщо до 9 травня не буде ухвалено рішення щодо відновлення використання трубопроводу, компанія Nord Stream 2 AG може бути ліквідована.

Контекст

Газопровід «Північний потік – 2» потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції «Словʼянська» в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії до балтійського узбережжя Німеччини.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Німеччини зупинила процес сертифікації магістралі, а США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій. На той час обидві нитки трубопроводу були заповнені газом і підготовлені до роботи.

У вересні 2022 року в результаті підриву відбулася розгерметизація двох ниток «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку – 2».

У РФ порушили кримінальну справу за статтею «Акт міжнародного тероризму». Спецслужби Швеції дійшли висновку, що інцидент на газопроводах міг бути диверсією. Данія та Німеччина продовжують розслідування за фактом вибухів. Україна офіційно відкидала свою можливу причетність до підриву газопроводів.

У січні 2025-го швейцарська «дочка» «Газпрому» Nord Stream 2 AG отримала дозвіл від Данського енергетичного агентства на проведення робіт із консервації газопроводу «Північний потік – 2» у Балтійському морі.