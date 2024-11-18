Германия планирует поставить Украине 4000 дронов, управляемых искусственным интеллектом

Германия намерена предоставить Украине 4000 дронов, управляемых искусственным интеллектом (ИИ), заявил министр обороны страны Борис Писториус, пишет Tagesschau . Накануне издание Bild со ссылкой на источник сообщило о планах передать эти ударные дроны от компании Helsing.

Ключевые факты

По словам Писториуса, эти дроны могут «в определенном смысле вывести из строя электронную защиту дронов противника и облететь его».

В то же время министр считает, что разрешение США на использование Украиной оружия большей дальности не повлияет на отказ Германии от поставки крылатых ракет Taurus в Украину.

«На данный момент это не меняет нашу оценку, – сказал Писториус во время посещения объекта Airbus в Донауверте, Бавария. – Сейчас нет причин принимать другое решение».

По данным Bild, правительство ФРГ готовится передать Украине 4000 новых ударных беспилотников. Дроны изготовлены немецкой компанией Helsing и управляются искусственным интеллектом. Сообщалось, что производитель программного обеспечения из Мюнхена, специализирующийся на использовании ИИ в оборонном секторе, заключил контракт с Министерством обороны Украины.

Беспилотники Helsing – это летательные аппараты под управлением искусственного интеллекта, издание называет их мини-таурусами . Дроны Helsing в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Дальность их полета в четыре раза превышает возможности обычных дронов-камикадзе ВСУ. Несколько мини-таурусов сейчас проходят доработку в реальных условиях эксплуатации на востоке Украины, а с декабря Киев будет получать ежемесячно несколько сотен таких беспилотников, утверждает издание.

. Дроны Helsing в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Дальность их полета в четыре раза превышает возможности обычных дронов-камикадзе ВСУ. Несколько мини-таурусов сейчас проходят доработку в реальных условиях эксплуатации на востоке Украины, а с декабря Киев будет получать ежемесячно несколько сотен таких беспилотников, утверждает издание. ВСУ могут использовать новые беспилотники против важнейших российских военных целей, включая командные пункты и объекты материально-технического обеспечения.

Контекст

Накануне президент США Джо Байден разрешил Украине удары американским дальнобойным оружием – ракетами ATACMS – по территории РФ. Это существенное изменение политики США в войне между Украиной и Россией, писали 17 ноября Reuters и New York Times со ссылкой на источники.

Предоставление дальнобойных средств и разрешений на удары вглубь РФ были одной из ключевых составляющих воинской части Плана победы, который Зеленский представлял в сентябре-октябре Байдену, Харрис, Трампу и другим лидерам.

Одной из возможных целей являются большие склады боеприпасов, таких как подорванные ВСУ в сентябре в Торопке Тверской области и в Тихорецком районе Краснодарского края, рассказывал Forbes Ukraine на условиях анонимности украинский чиновник, знакомый с деталями плана.

Германия в ответ на призывы предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для более эффективного уничтожения складов оружия и других военных объектов армии РФ отказала. Ранее Politico определил главные причины, почему до сих пор у ВСУ нет и в ближайшее время вряд ли будут высокоточные немецкие ракеты. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц категорически заявил, что Taurus нельзя предоставлять Киеву. В противном случае немецких специалистов нужно будет отправить в Украину, чтобы научить украинцев наводить эти ракеты. А это может привести к опосредованному вовлечению в войну Германии. Также Шольц вместе с однопартийцами – социал-демократами очень беспокоятся о том, что Киев может использовать Taurus для атак по Москве. Дальность поражения этих ракет до 500 км.