Германия планирует поставить Украине 4000 дронов, управляемых искусственным интеллектом

Германия намерена предоставить Украине 4000 дронов, управляемых искусственным интеллектом (ИИ), заявил министр обороны страны Борис Писториус, пишет Tagesschau. Накануне издание Bild со ссылкой на источник сообщило о планах передать эти ударные дроны от компании Helsing.
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Ключевые факты
- По словам Писториуса, эти дроны могут «в определенном смысле вывести из строя электронную защиту дронов противника и облететь его».
- В то же время министр считает, что разрешение США на использование Украиной оружия большей дальности не повлияет на отказ Германии от поставки крылатых ракет Taurus в Украину.
- «На данный момент это не меняет нашу оценку, – сказал Писториус во время посещения объекта Airbus в Донауверте, Бавария. – Сейчас нет причин принимать другое решение».
- По данным Bild, правительство ФРГ готовится передать Украине 4000 новых ударных беспилотников. Дроны изготовлены немецкой компанией Helsing и управляются искусственным интеллектом. Сообщалось, что производитель программного обеспечения из Мюнхена, специализирующийся на использовании ИИ в оборонном секторе, заключил контракт с Министерством обороны Украины.
- Беспилотники Helsing – это летательные аппараты под управлением искусственного интеллекта, издание называет их мини-таурусами. Дроны Helsing в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Дальность их полета в четыре раза превышает возможности обычных дронов-камикадзе ВСУ. Несколько мини-таурусов сейчас проходят доработку в реальных условиях эксплуатации на востоке Украины, а с декабря Киев будет получать ежемесячно несколько сотен таких беспилотников, утверждает издание.
- ВСУ могут использовать новые беспилотники против важнейших российских военных целей, включая командные пункты и объекты материально-технического обеспечения.
Контекст
Накануне президент США Джо Байден разрешил Украине удары американским дальнобойным оружием – ракетами ATACMS – по территории РФ. Это существенное изменение политики США в войне между Украиной и Россией, писали 17 ноября Reuters и New York Times со ссылкой на источники.
Предоставление дальнобойных средств и разрешений на удары вглубь РФ были одной из ключевых составляющих воинской части Плана победы, который Зеленский представлял в сентябре-октябре Байдену, Харрис, Трампу и другим лидерам.
Одной из возможных целей являются большие склады боеприпасов, таких как подорванные ВСУ в сентябре в Торопке Тверской области и в Тихорецком районе Краснодарского края, рассказывал Forbes Ukraine на условиях анонимности украинский чиновник, знакомый с деталями плана.
Германия в ответ на призывы предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для более эффективного уничтожения складов оружия и других военных объектов армии РФ отказала. Ранее Politico определил главные причины, почему до сих пор у ВСУ нет и в ближайшее время вряд ли будут высокоточные немецкие ракеты. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц категорически заявил, что Taurus нельзя предоставлять Киеву. В противном случае немецких специалистов нужно будет отправить в Украину, чтобы научить украинцев наводить эти ракеты. А это может привести к опосредованному вовлечению в войну Германии. Также Шольц вместе с однопартийцами – социал-демократами очень беспокоятся о том, что Киев может использовать Taurus для атак по Москве. Дальность поражения этих ракет до 500 км.
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