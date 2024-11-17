Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS по території Росії – NYT

Президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією, пишуть 17 листопада Reuters і New York Times з посиланням на джерела. Дозвіл на удари вглиб РФ – одна із складових Плану перемоги президента Володимира Зеленського.

Деталі

Адміністрація Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американську зброю для ударів вглиб РФ. Таке рішення ухвалено у відповідь на залучення Росією солдатів із КНДР.

Україна планує найближчим часом здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки, кажуть співрозмовники Reuters. Очікується, що для ударів будуть використані ракети ATACMS з дальністю до 306 км. Білий дім відмовився від коментарів.

За даними джерел NYT, першою мішенню будуть російські та північнокорейські війська в Курській області. Згодом географія ударів ATACMS може розширитися – Байден не заперечуватиме проти ударів і по інших російських територіях, зазначає видання.

Росія планує розпочати масштабний наступ силами приблизно 50 000 солдатів, включно з північнокорейськими військами, на укріплені українські позиції в Курській області, щоб витіснити ЗСУ з території, яку вони захопили у серпні цього року.

Як зазначає NYT, українці могли б використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, військовій техніці, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

Контекст

Надання далекобійних засобів та дозволів на удари вглиб РФ були однією з ключових складових військової частини Плану перемоги, який Зеленський представляв у вересні-жовтні Байдену, Гарріс, Трампу та іншим лідерам.

Однією із можливих цілей є великі склади боєприпасів, як от підірвані ЗСУ у вересні у Торопці Тверської області та в Тихорецькому районі Краснодарського краю, розповідав Forbes Ukraine на умовах анонімності український високопосадовець, знайомий з деталями плану.

«Уявіть, якби вибухнули не три арсенали, а більшість, – зазначає високопосадовець. – Їх знищення суттєво обмежить спроможність росіян вести наступальні та оборонні дії». Загальний задум Плану перемоги – посилити позиції України та тиск на Росію, щоб вийти на переговори за 3-4 місяці, розповідав високопосадовець.

Ракетний комплекс ATACMS призначений для ураження точкових наземних цілей – командних пунктів, пускових установок ракет, об’єктів ППО, вузлів зв’язку та складів, розташованих у глибині оборони противника. Комплекс складається з оперативно-тактичної балістичної ракети MGM-140B з максимальною дальністю пуску близько 300 км.

ATACMS можуть дотягнутися до девʼяти великих російських міст із сумарним населенням 4,7 мільйона осіб, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW). Загалом на території, що потрапляє в радіус ураження західної далекобійної зброї, розташовано щонайменше 245 військових обʼєктів Росії, підрахували в ISW. Серед них – 16 аеродромів російської військової авіації, бази російських частин, штаби, командні пункти, військові заводи тощо.

Зона досяжності ATACMS. Карта ISW

КНДР може загалом направити до 100 000 своїх військових для допомоги РФ у війні проти України. Про це повідомило 17 листопада Bloomberg з посиланням на джерела в країнах G20, аналізуючи розвиток двостороннього співробітництва РФ і КНДР у військовій сфері. Водночас співрозмовники видання зазначили, що навіть якщо такі оцінки підтвердяться, то стотисячний контингент одночасно не буде дислокований. Йдеться про загальну чисельність військових з КНДР, яких можуть задіяти у військовій підтримці РФ з урахуванням ротації.

Новина про дозвіл США на далекобійність зʼявилася після масованого ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі України 17 листопада.