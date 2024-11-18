Німеччина планує поставити Україні 4000 дронів, керованих штучним інтелектом

Німеччина має намір надати Україні 4000 дронів, керованих штучним інтелектом (ШІ), але не змінить свою позицію щодо ракет Taurus, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус, пише Tagesschau 18 листопада. Напередодні видання Bild із посиланням на джерело повідомило про плани передати ці ударні дрони від компанії Helsing.

Ключові факти

За словами Пісторіуса, ці дрони можуть «у певному сенсі вивести з ладу електронний захист дронів супротивника та облетіти його».

Водночас німецький міністр вважає, що дозвіл США на використання Україною зброї більшої дальності не вплине на відмову Німеччини від постачання крилатих ракет Taurus до України.

«На даний момент це не змінює нашої оцінки, – сказав Пісторіус під час відвідування обʼєкту Airbus в Донауверті, Баварія. – Нині немає причин приймати інше рішення».

За даними Bild, уряд ФРН готується передати Україні 4000 нових ударних безпілотників. Дрони виготовлені німецькою компанією Helsing і управляються штучним інтелектом. Повідомлялось, що виробник програмного забезпечення з Мюнхена, який спеціалізується на використанні ШІ в оборонному секторі, уклав контракт із Міністерством оборони України.

Безпілотники Helsing – це літальні апарати під управлінням штучного інтелекту, видання називає їх «міні-таурусами» . Дрони Helsing значною мірою невразливі для GPS-глушників та інших засобів радіоелектронної боротьби. Вони мають дальність польоту, що в чотири рази перевищує можливості звичайних дронів-камікадзе ЗСУ. Декілька «міні-таурусів» зараз проходять «доопрацювання в реальних умовах експлуатації» на сході України, а з грудня Київ отримуватиме щомісяця кілька сотень таких безпілотників, стверджує видання.

. Дрони Helsing значною мірою невразливі для GPS-глушників та інших засобів радіоелектронної боротьби. Вони мають дальність польоту, що в чотири рази перевищує можливості звичайних дронів-камікадзе ЗСУ. Декілька «міні-таурусів» зараз проходять «доопрацювання в реальних умовах експлуатації» на сході України, а з грудня Київ отримуватиме щомісяця кілька сотень таких безпілотників, стверджує видання. ЗСУ зможуть використати нові безпілотники проти найважливіших російських військових цілей, включаючи командні пункти та обʼєкти матеріально-технічного забезпечення.

Контекст

Напередодні президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією, писали 17 листопада Reuters і New York Times з посиланням на джерела.

Надання далекобійних засобів та дозволів на удари вглиб РФ були однією з ключових складових військової частини Плану перемоги, який Зеленський представляв у вересні-жовтні Байдену, Гарріс, Трампу та іншим лідерам.

Однією із можливих цілей є великі склади боєприпасів, як от підірвані ЗСУ у вересні у Торопці Тверської області та в Тихорецькому районі Краснодарського краю, розповідав Forbes Ukraine на умовах анонімності український високопосадовець, знайомий з деталями плану.

Німеччина у відповідь на заклики надати Україні далекобійні ракети Taurus для ефективнішого знищення складів зброї та інших військових обʼєктів армії РФ відмовила. Раінше Politico визначив головні причини, чому досі у ЗСУ немає і найближчим часом навряд чи будуть високоточні німецькі ракети. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично заявив, що Taurus не можна надавати Києву. В іншому випадку, німецьких спеціалістів треба буде відправити в Україну, щоб навчити українців наводити ці ракети. А «це може призвести до опосередкованого залучення у війну» Німеччини. Також Шольц разом з однопартійцями – соціал-демократами дуже непокояться тим, що Київ може використовувати Taurus для атак по Москві. Дальність ураження цих ракет до 500 км.