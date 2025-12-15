Правительство Германии разработало план из 10 пунктов об углублении сотрудничества с украинской оборонной промышленностью. Об этом 15 декабря пишет Bild со ссылкой на соответствующий документ.

Детали

В Берлине собираются активнее привлекать украинские предприятия к европейскому рынку вооружений и поддержать немецкие компании, которые готовы работать в Украине. Для этого власти Германии пообещали инвестиционные гарантии бизнесу, который решит зайти в украинский оборонный сектор.

По данным Bild, план предусматривает следующие 10 пунктов.

Регулярные высокопоставленные консультации по вопросам вооружений между министерствами обороны. Создание в Берлине представительства украинской оборонной промышленности (Ukraine Freedom House) для лучшей связи с немецкими компаниями. Одновременно усиление контактов для немецкой безопасности и оборонной промышленности в Украине (в частности, через посольство Германии в Киеве). Больше персонала и полномочий для военного атташе при немецком посольстве в Киеве, постоянный профессиональный обмен относительно необходимого вооружения. Новые ключевые проекты для совместных исследований, разработки и производства вооружений. Планируется использовать преимущества украинской промышленности в сфере дронов и другой технологии. Постоянный технологический обмен в еще большем количестве совместных оборонных проектов с взаимной передачей знаний. Это также означает: производство вооружений, разработанных в Украине, в Германии. Создание большой совместной системы закупок вооружений с европейскими партнерами в пользу Украины – частично из украинского производства. Интеграция украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонных товаров. Возможное использование инвестиционных гарантий федерального правительства для оборонных инвестиций в Украине. Постоянный обмен информацией о событиях на фронте. Планируется передача и использование зафиксированных цифровых данных с поля боя Украины, а также обмен практическим опытом использования немецких оборонных технологий в Украине. Создание специального антикоррупционного щита для оборонных соглашений с Украиной.

Контекст

В начале ноября стало известно, что правительство Германии планирует существенно увеличить военную и финансовую поддержку Украины, добавив в федеральный бюджет на 2026 год еще €3 млрд.

Ранее в проекте бюджета уже закладывали €8,5 млрд для Украины. Новые средства предусмотрены преимущественно на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники и восстановление двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине.