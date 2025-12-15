Правительство Германии разработало план из 10 пунктов об углублении сотрудничества с украинской оборонной промышленностью. Об этом 15 декабря пишет Bild со ссылкой на соответствующий документ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- В Берлине собираются активнее привлекать украинские предприятия к европейскому рынку вооружений и поддержать немецкие компании, которые готовы работать в Украине. Для этого власти Германии пообещали инвестиционные гарантии бизнесу, который решит зайти в украинский оборонный сектор.
По данным Bild, план предусматривает следующие 10 пунктов.
- Регулярные высокопоставленные консультации по вопросам вооружений между министерствами обороны.
- Создание в Берлине представительства украинской оборонной промышленности (Ukraine Freedom House) для лучшей связи с немецкими компаниями. Одновременно усиление контактов для немецкой безопасности и оборонной промышленности в Украине (в частности, через посольство Германии в Киеве).
- Больше персонала и полномочий для военного атташе при немецком посольстве в Киеве, постоянный профессиональный обмен относительно необходимого вооружения.
- Новые ключевые проекты для совместных исследований, разработки и производства вооружений. Планируется использовать преимущества украинской промышленности в сфере дронов и другой технологии.
- Постоянный технологический обмен в еще большем количестве совместных оборонных проектов с взаимной передачей знаний. Это также означает: производство вооружений, разработанных в Украине, в Германии.
- Создание большой совместной системы закупок вооружений с европейскими партнерами в пользу Украины – частично из украинского производства.
- Интеграция украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонных товаров.
- Возможное использование инвестиционных гарантий федерального правительства для оборонных инвестиций в Украине.
- Постоянный обмен информацией о событиях на фронте. Планируется передача и использование зафиксированных цифровых данных с поля боя Украины, а также обмен практическим опытом использования немецких оборонных технологий в Украине.
- Создание специального антикоррупционного щита для оборонных соглашений с Украиной.
Контекст
В начале ноября стало известно, что правительство Германии планирует существенно увеличить военную и финансовую поддержку Украины, добавив в федеральный бюджет на 2026 год еще €3 млрд.
Ранее в проекте бюджета уже закладывали €8,5 млрд для Украины. Новые средства предусмотрены преимущественно на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники и восстановление двух зенитно-ракетных комплексов Patriot для передачи Украине.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.