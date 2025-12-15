Уряд Німеччини розробив план з 10 пунктів про поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю. Про це 15 грудня пише Bild з посиланням на відповідний документ.

Деталі

У Берліні збираються активніше залучати українські підприємства до європейського ринку озброєнь і підтримати німецькі компанії, які готові працювати в Україні. Для цього влада Німеччини пообіцяла інвестиційні гарантії бізнесу, який вирішить зайти в український оборонний сектор.

За даними Bild, план передбачає наступні 10 пунктів:

Регулярні високопоставлені консультації з питань озброєнь між міністерствами оборони; Створення у Берліні представництва української оборонної промисловості («Ukraine Freedom House») для кращого зв’язку з німецькими компаніями. Одночасно посилення контактів для німецької безпекової та оборонної промисловості в Україні (зокрема через посольство Німеччини у Києві); Більше персоналу та повноважень для військового аташе при німецькому посольстві у Києві, постійний професійний обмін щодо необхідного озброєння; Нові ключові проєкти для спільних досліджень, розробки та виробництва озброєнь. Планується використати переваги української промисловості у сфері дронів та іншої технології; Постійний технологічний обмін у ще більшій кількості спільних оборонних проєктів із взаємною передачею знань. Це також означає: виробництво озброєнь, розроблених в Україні, у Німеччині; Створення великої спільної системи закупівель озброєнь з європейськими партнерами на користь України – частково з українського виробництва; Інтеграція української промисловості у загальноєвропейський ринок оборонних товарів; Можливе використання інвестиційних гарантій федерального уряду для оборонних інвестицій в Україні; Постійний обмін інформацією про події на фронті. Планується передача та використання зафіксованих цифрових даних із поля бою України, а також обмін практичним досвідом щодо використання німецьких оборонних технологій в Україні; Створення спеціального антикорупційного щита для оборонних угод з Україною.

Контекст

На початку листопада стало відомо, що уряд Німеччини планує суттєво збільшити військову та фінансову підтримку України, додавши до федерального бюджету на 2026 рік ще €3 млрд.

Раніше в проєкті бюджету вже закладали €8,5 млрд для України. Нові кошти передбачено переважно на закупівлю артилерійських систем, безпілотників, бронетехніки та відновлення двох зенітно-ракетних комплексів Patriot для передачі Україні.