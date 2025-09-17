Берлин изменил осторожную позицию и стал одним из главных сторонников расширенного использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сведущие о переговорах между странами G7 и Евросоюзом.

Подробности

Берлин традиционно придерживался осторожной позиции в связи с финансовой стабильностью ЕС и вопросом государственного иммунитета, однако сейчас Германия стала активным сторонником использования доходов из замороженных активов.

Изменение курса частично объясняется беспокойством, что в случае уменьшения поддержки со стороны США при президенте Трампе бремя помощи Украине ляжет преимущественно на самую большую экономику Европы. Это, в свою очередь, может еще больше усилить позиции ультраправых в Германии, отметило агентство.

Речь идет не о конфискации, а о максимизации прибыли от активов. Это вариант, поддерживаемый большинством европейских стран, несмотря на давление со стороны США и стран Восточной Европы, призывающих к полной конфискации.

Финансовые министры ЕС намерены обсудить данный вопрос на этой неделе на встрече в Копенгагене. Окончательное решение о новом подходе к использованию замороженных российских активов может быть принято на саммите лидеров ЕС 23–24 октября.

Контекст

Более $300 млрд активов российского Центробанка остаются заблокированными после полномасштабного вторжения РФ в Украину, большинство из них – в Европе. ЕС, G7 и Австралия ранее согласились направлять доход (проценты) от этих активов в поддержку Украины, однако теперь рассматриваются новые механизмы для увеличения объемов финансирования.

В октябре 2024 года Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине кредита до €35 млрд. Этот кредит является частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Вскоре после этого страны G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, где взнос США составляет $20 млрд. Средства будут направляться через разные каналы в поддержку украинского бюджета, военную помощь и восстановление инфраструктуры. По данным Reuters, Украина получит эти деньги до конца 2027 года. 4 сентября правительство Великобритании выделило £1 млрд из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

В июле 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что возможностей для мирного урегулирования войны в Украине больше нет.