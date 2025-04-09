ЄС у квітні передасть Україні €2,1 млрд з доходів від російських активів

Україна отримає від ЄС ще €2,1 млрд, забезпечені доходами від заморожених активів РФ, повідомила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Калла під час пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Блок рохраховує, що до кінця року кількість переданих Україні боєприпасів завдяки європейським країнам досягне 2 млн одиниць.

Ключові факти

За словами Каллас, під час засідання строни обговорили кредит, який Євросоюз виділяє Україні на військові потреби, та фінансується з відсотків від заморожених російських активів.

«€2,1 млрд будуть виділені до кінця цього місяця для підтримки вашої оборонної промисловості», – наголосила верховний представник ЄС.

За даними Єврокомісії, цього тижня вона отримає €2,1 млрд у вигляді доходу, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку. Отримання цієї суми стане другим таким переказом після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він охоплює прибутки, накопичені в другій половині 2024 року.

ЄС нагадує, що ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які були заморожені відповідно до санкцій ЄС, введених у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують із часом, використовуються для підтримки України.

Кошти від цього траншу будуть направлені через Європейський фонд миру (EPF), як було погоджено у 2024 році, та Ukraine Facility, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню.

Контекст

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €50,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення України. Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

9 квітня 2025-го ЄС перерахував Україні €1 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.