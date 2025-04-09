ЄС у квітні передасть Україні €2,1 млрд з доходів від російських активів

Україна отримає від ЄС ще €2,1 млрд, забезпечені доходами від заморожених активів РФ, повідомила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Калла під час пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Блок рохраховує, що до кінця року кількість переданих Україні боєприпасів завдяки європейським країнам досягне 2 млн одиниць.
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Ключові факти
- За словами Каллас, під час засідання строни обговорили кредит, який Євросоюз виділяє Україні на військові потреби, та фінансується з відсотків від заморожених російських активів.
- «€2,1 млрд будуть виділені до кінця цього місяця для підтримки вашої оборонної промисловості», – наголосила верховний представник ЄС.
- За даними Єврокомісії, цього тижня вона отримає €2,1 млрд у вигляді доходу, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку. Отримання цієї суми стане другим таким переказом після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він охоплює прибутки, накопичені в другій половині 2024 року.
- ЄС нагадує, що ці кошти надходять з активів російського Центрального банку, які були заморожені відповідно до санкцій ЄС, введених у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують із часом, використовуються для підтримки України.
- Кошти від цього траншу будуть направлені через Європейський фонд миру (EPF), як було погоджено у 2024 році, та Ukraine Facility, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню.
Контекст
Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €50,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.
У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.
Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення України. Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.
9 квітня 2025-го ЄС перерахував Україні €1 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
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