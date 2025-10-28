Німеччина отримала письмове підтвердження від уряду США, що німецькі активи російської «Роснефти» будуть виключені з нових енергетичних санкцій. Про це повідомила міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе, передає Reuters .

Деталі

За її словами, США видали «Лист запевнення», підтвердивши, що німецькі операції «Роснефти» повністю відокремлені від російської материнської компанії.

У вересні 2022 року уряд Німеччини взяв під тимчасове управління активи Rosneft Deutschland, щоб убезпечити країну від енергетичних ризиків. Управління компанією передали федеральному енергетичному регулятору Bundesnetzagentur, тож зараз вона фактично працює незалежно від російської материнської структури, хоча юридично досі залишається її власністю.

Rosneft Deutschland є ключовим елементом енергетичної системи країни, адже компанії належить нафтопереробний завод PCK у Шведті, який забезпечує понад 12% загальної потужності перероблення нафти в Німеччині. Також вона має міноритарні частки у підприємствах MiRo та Bayernoil.

Завод PCK, частка «Роснефти» в якому становить 54,17%, є одним із найбільших роботодавців у федеральній землі Бранденбург – регіоні, де останнім часом зростає підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Джерела Bloomberg повідомили, що США надали Німеччині лише шість місяців на те, щоб розвʼязати питання подальшого управління активами «Роснефти».

Контекст

Напередодні Міністерство фінансів США, синхронно з Європейським Союзом, оголосило про запровадження санкцій щодо двох провідних російських нафтових гігантів – «Лукойлу» та «Роснефти». Обмеження стосуються не лише самих компаній, а й 34 їхніх дочірніх підприємств. Контрагентам цих юридичних осіб надано місячний термін для припинення операцій, інакше їм загрожуватимуть вторинні санкції з боку США.