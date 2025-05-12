Nissan удваивает сокращение сотрудников до 20 000 – NHK

Автопроизводитель Nissan Motor сократит еще 11 000 рабочих мест по всему миру, в результате чего общее количество сокращений, включая ранее объявленные увольнения, составит около 20 000 человек, или 15% от общей численности, пишет NHK .

Ключевые факты

Испытывающий трудности японский автопроизводитель в прошлом месяце предупредил, что, скорее всего, понесет рекордные 700–750 млрд иен ($4,74–5,08 млрд) чистого убытка в финансовом году, который закончился в марте.

В ноябре прошлого года компания объявила о планах сократить свои мировые производственные мощности на 20% и 9000 рабочих мест в попытке оздоровить свой бизнес. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, поскольку объемы продаж упали сильнее, чем ожидалось, компания решила сократить еще 11 000 рабочих мест как в Японии, так и за рубежом.

Это приведет к сокращению примерно 15% рабочей силы группы.

Ожидается, что Nissan объявит эту политику на своей конференции по доходам 13 мая.

9 мая компания Nissan также объявила об отказе от планов строительства завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Кита-Кюшю.

Компания уже заявила о намерении закрыть три завода, в том числе в Таиланде, и пересмотрит свою избыточную структуру производства, одновременно сократив рабочую силу.

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Контекст

Nissan стремится сделать свой бизнес более экономичным и устойчивым после неудач на своем главном рынке в США, где показатели компании сильно пострадали из-за нехватки гибридов и старения модельного ряда. В 2024-м на заводах Nissan в США произвели только 525 000 авто вместо 1 млн годом ранее.

Компания также испытывает трудности в Китае, где она надеется остановить падение продаж, выпустив в ближайшие годы около 10 новых автомобилей.

Слабые показатели заставили компанию четыре раза сократить прогноз прибыли на только что завершившийся финансовый год.

Nissan на протяжении многих лет сталкивается с падением продаж. Компания с трудом пришла в себя после скандала вокруг бывшего руководителя Карлоса Гона, создателя альянса Renault-Nissan, которого токийская прокуратура обвинила в финансовых махинациях, хотя он сам эти обвинения отрицает.

Nissan несколько месяцев искал якорного инвестора, а 17 декабря стало известно, что компании Nissan и Honda ведут предварительные переговоры по слиянию двух автопроизводителей. Но уже в феврале компании прекратили переговоры относительно создания единого автоконцерна.