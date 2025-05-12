Nissan подвоює скорочення співробітників до 20 000 – NHK

Автовиробник Nissan Motor скоротить ще 11 000 робочих місць в усьому світі, в результаті чого загальна кількість скорочень, разом із раніше оголошеними звільненнями, становитиме близько 20 000 осіб, або 15% від загальної чисельності, пише NHK .

Ключові факти

Японський автовиробник, який відчуває труднощі, минулого місяця попередив, що, найімовірніше, понесе рекордні 700–750 млрд єн ($4,74–5,08 млрд) чистих збитків у фінансовому році, що закінчився в березні.

У листопаді минулого року компанія оголосила про плани скоротити свої світові виробничі потужності на 20% та 9000 робочих місць у спробі оздоровити свій бізнес. Однак, за словами джерел, знайомих із ситуацією, оскільки обсяги продажів впали сильніше, ніж очікувалося, компанія вирішила скоротити ще 11 000 робочих місць як у Японії, так і за кордоном.

Це призведе до скорочення приблизно 15% робочої сили групи.

Очікується, що Nissan оголосить про цю політику на своїй конференції з доходів 13 травня.

9 травня компанія Nissan також оголосила про відмову від планів будівництва заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів у Кіта-Кюшю.

Компанія вже заявила про намір закрити три заводи, зокрема в Таїланді, та перегляне свою надлишкову структуру виробництва, одночасно скоротивши робочу силу.

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Контекст

Nissan прагне зробити свій бізнес більш економічним і стійким після невдач на своєму головному ринку в США, де показники компанії сильно постраждали через брак гібридів та старіння модельного ряду. У 2024-му на заводах Nissan у США виробили лише 525 000 авто замість 1 млн роком раніше.

Компанія також зазнає труднощів у Китаї, де вона сподівається зупинити падіння продажів, випустивши в найближчі роки близько 10 нових автомобілів.

Слабкі показники змусили компанію чотири рази скоротити прогноз прибутку на фінансовий рік, що щойно завершився.

Nissan протягом багатьох років стикається з падінням продажів. Компанія насилу оговталася після скандалу навколо колишнього керівника Карлоса Гона, творця альянсу Renault-Nissan, якого токійська прокуратура звинуватила у фінансових махінаціях, хоча він сам ці звинувачення заперечує.

Nissan кілька місяців шукав якірного інвестора, а 17 грудня стало відомо, що компанії Nissan і Honda ведуть попередні переговори про злиття двох автовиробників. Але вже у лютому компанії припинили переговори щодо створення єдиного автоконцерну.