Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила порядок возврата активов клиентам компании «Фридом финанс» и сразу направила документ на государственную регистрацию. Накануне этот порядок согласовал Национальный банк (НБУ). Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР 25 июля.

Подробности

В комиссии отметили, что это последний нормативный шаг перед запуском механизма возврата активов. Ожидается, что после официальной государственной регистрации, которая займет около 10 дней, начнется процесс выплат клиентам.

Согласно сообщению, утвержденный порядок четко определяет:

кто отвечает за возврат активов;

как подтверждается право клиента на получение выплат;

категории лиц, не включенных в список получателей, и причины их исключения.

НКЦБФР сообщила, что в начале следующей недели «Фридом финанс» обнародует официальную пошаговую инструкцию для клиентов, которая объяснит, что нужно делать и куда обращаться для получения активов. Кроме того, будет финализирован перечень клиентов, подпадающих под выплаты.

Контекст

Брокерская компания «Фридом финанс», принадлежащая казахстанскому миллиардеру с российскими корнями Тимуру Турлову, находится под санкциями СНБО уже более двух лет. В результате заблокированы активы почти 13 000 украинских клиентов на сумму более 3,5 млрд грн.

В августе 2024 года часть клиентов «Фридом финанс» не смогла проголосовать за реструктуризацию государственного долга, что привело к убыткам инвесторов на сумму около 160 млн грн.

13 января президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по изменению персональных санкций, предоставив НКЦБФР полномочия для разблокирования активов клиентов «Фридом финанс».