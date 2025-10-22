Более 800 известных личностей, включая миллиардеров, экс-чиновников, лауреатов Нобелевской премии и членов британской королевской семьи, подписали петицию с требованием запретить разработку суперинтеллекта – передовой формы искусственного интеллекта, которая может превзойти человеческие когнитивные способности, пишет Forbes.

Подробности

Петиция, опубликованная неприбыльной организацией Future of Life Institute (FLI), где Илон Маск числится внешним советником, организована из-за обеспокоенности быстрым развитием ИИ.

Документ призывает к «запрету разработки суперинтеллекта» до достижения «широкого научного консенсуса» о его безопасности и контроле и «сильной общественной поддержки».

Среди 850 подписантов – герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, миллиардер Ричард Брэнсон, соучредитель Apple Стив Возняк, а также правые медийные деятели Стив Беннон и Гленн Бек.

Против суперинтеллекта выступили и лауреаты Нобелевской премии Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджио (известные как «крестные родители ИИ»), экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Майкл Маллен, экс-советник по нацбезопасности США Сьюзан Райс и исследователь Стюарт Рассел.

Йошуа Бенджио заявил: «Фронтовые ИИ-системы могут превзойти людей в когнитивных задачах за несколько лет. Нам требуется научный подход к созданию безопасных систем и большая роль общественности в этих решениях». Стюарт Рассел уточнил, что петиция нуждается не в полном запрете, а в «достаточных мерах безопасности».

Опрос Gallup (сентябрь 2025 года) показал, что 80% американцев поддерживают правила безопасности ИИ, даже если это замедлит развитие (9% – за ускорение). Опрос FLI выявил, что 64% ​​считают суперинтеллект опасным, если не доказан его контроль.

Топ-менеджеры, например, Сэм Альтман (OpenAI) и Марк Цукерберг (Meta), которые прогнозируют создание суперинтеллекта до 2030 года, петицию не подписали.

Контекст

Meta активно вкладывает десятки миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. В июле Марк Цукерберг, генеральный директор компании, объявил, что уже в 2026 году Meta запустит свой первый суперкомпьютерный кластер, а несколько других проектов находятся в стадии разработки. Один из них, Hyperion, будет иметь настолько грандиозные масштабы, что его размеры сравнимы со «значительной частью Манхэттена».

Инвестиции в ИИ стали ключевым полем конкуренции между техногигантами. Риски для компаний – оправдаются ли ожидания. Аналитики предупреждают: доходы пока не успевают по расходам. Но многие инвесторы готовы и далее вкладывать в ИИ, пока оценки стартапов и публичных компаний растут.

Большие технологические игроки ставят на ИИ, чтобы переформатировать рынок даже ценой масштабной перестройки инфраструктуры и кадровых жертв.

Инвесторы в такие стартапы, как OpenAI, пока не беспокоятся о вопросе доходности, довольствуясь тем, что вкладывают больше денег, пока оценки продолжают расти, по данным WSJ. Однако другие инвесторы предупреждают, что бум ИИ превратился в спекулятивное безумие.