Норвегия профинансирует производство украинского оружия и техники по «датскому формату»

Норвегия присоединится к «датскому формату» поддержки – прямому финансированию производства в Украине. О таких договоренностях рассказал министр обороны Рустем Умеров во время визита в Осло 15 ноября.

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Помощь Норвегии позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для Сил обороны, отметил министр обороны Украины.

Умеров сообщил, что обсудил с чиновниками новый формат сотрудничества – «норвежскую модель». Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали Умеров пообещал сообщить впоследствии.

Контекст

В апреле этого года Дания первой из стран-партнеров Украины объявила о выделении $28,5 млн на покупку вооружения и военной техники украинских производителей для Украины. Решение Дании – первое в рамках проекта Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальной фандрейзинговой кампании, цель которой – собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.

Благодаря «Данской модели», которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила €50 млн. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок «Богдана» для ВСУ.

Как Украине удалось убедить Данию закупать украинское оружие, какое вооружение в приоритете и какие еще страны готовы делать так же – читайте здесь.

11 ноября стало известно, что для Сил обороны до конца года закупят производимые в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки в рамках договоренностей о поддержке Данией украинского ОПК на $629 млн.