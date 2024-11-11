Україна і Данія уклали угод на $629 млн щодо закупівлі далекобійних дронів, ПТРК, ракет та артилерії

Для Сил оборони до кінця року закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4,2 млрд данських крон ($629 млн доларів), що були виділені раніше, повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Ключові факти

Мінстратегпром та Міністерство оборони уклали низку відповідних імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. У них чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння.

Із вказаної суми, 1,3 млрд данських крон – це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд – відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.

«Радий бачити, що «данська модель» зараз діє, і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців. Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою «данської моделі», – повідомив міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.

Міноборони та Агенція оборонних закупівель надали Данії інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, за результатами цих угод українські виробники озброєння та техніки – як державні, так і приватні – до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.

Контекст

17 квітня Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України. Рішення Данії – перше в межах проєкту Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальної фандрейзингової кампанії, мета якої – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

Завдяки «‎Данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала €50 млн. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.

Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.