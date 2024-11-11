Україна і Данія уклали угод на $629 млн щодо закупівлі далекобійних дронів, ПТРК, ракет та артилерії

Для Сил оборони до кінця року закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4,2 млрд данських крон ($629 млн доларів), що були виділені раніше, повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.
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Ключові факти
- Мінстратегпром та Міністерство оборони уклали низку відповідних імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. У них чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння.
- Із вказаної суми, 1,3 млрд данських крон – це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд – відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.
- «Радий бачити, що «данська модель» зараз діє, і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців. Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою «данської моделі», – повідомив міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.
- Міноборони та Агенція оборонних закупівель надали Данії інформацію про виробників, ефективність озброєння, виробничі спроможності та відповідність антикорупційним стандартам.
- За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, за результатами цих угод українські виробники озброєння та техніки – як державні, так і приватні – до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння.
Контекст
17 квітня Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України. Рішення Данії – перше в межах проєкту Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальної фандрейзингової кампанії, мета якої – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.
Завдяки «Данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала €50 млн. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.
Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.
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