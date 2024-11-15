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Норвегія профінансує виробництво української зброї та техніки за «данським форматом»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Норвегія долучиться до «данського формату» підтримки – прямого фінансування виробництва в Україні. Про такі домовленності розповів міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Осло 15 листопада.

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Деталі

  • Допомога Норвегії дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони, зазначив міністр оборони України.
  • Умєров повідомив, що обговорив з урядовцями новий формат співпраці – «норвезьку модель». Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі Умєров пообіцяв повідомити згодом.

Контекст

У квітні цього року Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України. Рішення Данії – перше в межах проєкту Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальної фандрейзингової кампанії, мета якої – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. 

Завдяки «‎Данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала €50 млн. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.

Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.

11 листопада стало відомо, що для Сил оборони до кінця року закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети й артилерійські установки в межах домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на $629 млн.

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