Норвегия выделит Украине минимум €3 млрд в 2025 году. На что направят средства

В следующем 2025 году Норвегия выделит на помощь Украине минимум 35 млрд норвежских крон (€3 млрд), сообщил премьер-министр Йонас Гар Стере. Решение получило единодушную поддержку всех парламентских партий.
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Подробности
- Парламент утвердил продление программы помощи Украине до 2030 года. Общий объем финансирования в рамках этой программы составит 154,5 млрд крон (€13,25 млрд). В 2025 году из запланированных 35 млрд крон 22,5 млрд (€1,9 млрд) пойдут на военную поддержку, а 12,5 млрд (€1,1 млрд) – на гуманитарные нужды.
- В последующие годы Норвегия будет ежегодно выделять Украине не менее 15 млрд крон (€1,27 млрд).
- Стере подчеркнул, что минимальная ежегодная поддержка гарантирована и дополнительное финансирование не повлияет на последующие годы. Он также анонсировал обсуждение изменений в национальный бюджет следующей весной.
Контекст
В мае Норвегия стала 15-й страной, заключившей с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в рамках выполнения Вильнюсской декларации G7.
Согласно соглашению, Норвегия выделила около €6,4 млрд для поддержки Украины на 2023–2027 годы. Помощь охватывает широкий спектр военных и оборонных направлений, в том числе поставки систем NASAMS, оборудование к ним и обучение украинских специалистов.
Норвегия также подтвердила готовность передать истребители F-16 и помогать Украине развивать возможности в сфере современной авиации. Кроме того, страна обязалась поддерживать развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях и углублять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
В ноябре Норвегия объявила о присоединении к «датскому формату» поддержки, который предполагает прямое финансирование производства в Украине. Это позволит ускорить изготовление и поставки необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины.
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