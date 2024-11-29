Норвегия выделит Украине минимум €3 млрд в 2025 году. На что направят средства

В следующем 2025 году Норвегия выделит на помощь Украине минимум 35 млрд норвежских крон (€3 млрд), сообщил премьер-министр Йонас Гар Стере. Решение получило единодушную поддержку всех парламентских партий.

Подробности

Парламент утвердил продление программы помощи Украине до 2030 года. Общий объем финансирования в рамках этой программы составит 154,5 млрд крон (€13,25 млрд). В 2025 году из запланированных 35 млрд крон 22,5 млрд (€1,9 млрд) пойдут на военную поддержку, а 12,5 млрд (€1,1 млрд) – на гуманитарные нужды.

В последующие годы Норвегия будет ежегодно выделять Украине не менее 15 млрд крон (€1,27 млрд).

Стере подчеркнул, что минимальная ежегодная поддержка гарантирована и дополнительное финансирование не повлияет на последующие годы. Он также анонсировал обсуждение изменений в национальный бюджет следующей весной.

Контекст

В мае Норвегия стала 15-й страной, заключившей с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в рамках выполнения Вильнюсской декларации G7.

Согласно соглашению, Норвегия выделила около €6,4 млрд для поддержки Украины на 2023–2027 годы. Помощь охватывает широкий спектр военных и оборонных направлений, в том числе поставки систем NASAMS, оборудование к ним и обучение украинских специалистов.

Норвегия также подтвердила готовность передать истребители F-16 и помогать Украине развивать возможности в сфере современной авиации. Кроме того, страна обязалась поддерживать развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях и углублять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

В ноябре Норвегия объявила о присоединении к «датскому формату» поддержки, который предполагает прямое финансирование производства в Украине. Это позволит ускорить изготовление и поставки необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины.