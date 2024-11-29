Норвегія виділить Україні щонайменше €3 млрд у 2025 році. На що спрямують кошти

Наступного 2025 року Норвегія виділить на допомогу Україні щонайменше 35 млрд норвезьких крон (€3 млрд), повідомив премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре. Рішення отримало одностайну підтримку всіх парламентських партій.

Деталі

Парламент затвердив продовження програми допомоги Україні до 2030 року. Загальний обсяг фінансування у межах цієї програми становитиме 154,5 млрд крон (€13,25 млрд). У 2025 році із запланованих 35 млрд крон 22,5 млрд (€1,9 млрд) підуть на військову підтримку, а 12,5 млрд (€1,1 млрд) – на гуманітарні потреби.

У наступні роки Норвегія щорічно виділятиме Україні не менше 15 млрд крон (€1,27 млрд).

Стьоре наголосив, що мінімальна щорічна підтримка гарантована і додаткове фінансування не вплине на наступні роки. Він також анонсував обговорення змін до національного бюджету наступної весни.

Контекст

У травні Норвегія стала 15-ю країною, яка уклала з Україною двосторонню безпекову угоду в межах виконання Вільнюської декларації G7.

Згідно з угодою, Норвегія виділила майже €6,4 млрд для підтримки України на період 2023–2027 років. Допомога охоплює широкий спектр військових і оборонних напрямів, зокрема постачання систем NASAMS, обладнання до них та навчання українських фахівців.

Норвегія також підтвердила готовність передати винищувачі F-16 і допомагатиме Україні розвивати можливості у сфері сучасної авіації. Крім того, країна зобовʼязалася підтримувати розвиток морських спроможностей у Чорному та Азовському морях і поглиблювати співпрацю у сфері оборонної промисловості.

У листопаді Норвегія оголосила про приєднання до «данського формату» підтримки, який передбачає пряме фінансування виробництва в Україні. Це дозволить пришвидшити виготовлення й постачання необхідного озброєння для Збройних сил України.