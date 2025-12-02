Обвал на рынке криптовалют ускоряется: биткоин за сутки потерял более 6% и опустился до $85 468 – минимума за последние месяцы. Инвесторы массово выходят из рисковых активов, а опасения относительно новой криптозимы усиливаются на фоне заявлений компании Майкла Сейлора о возможной продаже части ее рекордных запасов биткоинов, пишет WSJ .

Детали

В понедельник, 2 декабря, биткоин показал самое большое дневное падение с марта, снизившись более чем на 30% от своего пика – более $126 000 в начале октября. Распродажа охватила и другие цифровые активы: Ethereum просел на 7,6%, Solana – на 8%.

Падение ударило и по акциям компаний, связанных с крипторынком: Coinbase потеряла почти 5%, Circle – около 5%, а криптотрежерные компании BitMine и Forward Industries подешевели на 12–13%.

Причиной падения называют общий отход инвесторов от рисковых активов. По словам Патрика Хорсмана, CIO криптотрежерной компании BNB Plus, рынок становится более пессимистичным к экономике, и это давит на все спекулятивные инструменты – от крипты до мем-акций. «Мы можем увидеть биткоин и на уровне $60 000. Мы не думаем, что боль уже закончилась», – сказал он.

В отличие от предыдущих криптозим, нынешнее падение не связано с громкими банкротствами вроде Mt. Gox или FTX, что одновременно и успокаивает часть рынка, и делает ситуацию менее понятной для других.

Давления добавили заявления компании Strategy – бизнеса Майкла Сейлора, который накапливает рекордные объемы биткоина. В понедельник компания объявила, что привлекла $1,44 млрд через продажу акций, чтобы выполнить будущие выплаты по дивидендам и долгам. В то же время Strategy приобрела еще 130 BTC, доведя свой общий портфель до 650 000 биткоинов стоимостью $56 млрд.

Но инвесторов насторожили другие слова Сейлора: он допустил, что компания может продать часть своих BTC, если ее рыночная капитализация упадет ниже «модифицированной чистой стоимости активов» (mNAV). CEO компании Фонг Ле ранее заявил, что продажа биткоинов может стать «последним средством» для покрытия дивидендов в случае потери доступа к другим источникам финансирования.

На фоне этих заявлений акции Strategy, которые уже потеряли почти половину стоимости с начала года, падали на 12% в течение дня и закрыли торги со снижением более чем на 3%, до $171,42.

Контекст

Криптовалюты традиционно переживают циклические фазы с бурными взлетами и болезненными падениями. Во время прошлых криптозим рынок терял до 80% капитализации, в основном из-за скандалов и массовых банкротств. Нынешний цикл не имеет явного триггера, что делает его менее предсказуемым.

Последние месяцы рынок криптовалют рос на волне ожиданий смягчения монетарной политики и политической риторики администрации Трампа, которая позиционировала США как глобального лидера в сфере цифровых активов.

Однако изменение ожиданий по ставкам ФРС, геополитические заявления и большая доля кредитного плеча стали катализаторами резкого разворота.

Худший день падения – 10 октября – спровоцировал сам Трамп, угрожая «массивными» тарифами против Китая. Только за сутки было ликвидировано $20 млрд кредитных позиций в криптоактивах – самый большой суточный объем в истории, который трейдеры теперь называют «десять-десять», или «10/10».

После $1 трлн распродажи на крипторынке компании, строившие бизнес на покупке цифровых активов и росте собственных акций, вынуждены продавать накопленные токены, чтобы сдержать падение капитализации.