Обвал на ринку криптовалют прискорюється: біткоїн за добу втратив понад 6% і опустився до $85 468 – мінімуму за останні місяці. Інвестори масово виходять із ризикових активів, а побоювання щодо нової криптозими посилюються на тлі заяв компанії Strategy про можливий продаж частини її рекордних запасів біткоїнів, пише WSJ .

Деталі

У понеділок, 2 грудня, біткоїн показав найбільше денне падіння з березня, знизившись більш ніж на 30% від свого піку – понад $126 000 на початку жовтня. Розпродаж охопив і інші цифрові активи: Ethereum просів на 7,6%, Solana – на 8%.

Падіння вдарило і по акціях компаній, повʼязаних із крипторинком: Coinbase втратила майже 5%, Circle – близько 5%, а криптотрежерні компанії BitMine та Forward Industries подешевшали на 12–13%.

Причиною падіння називають загальний відхід інвесторів від ризикових активів. За словами Патріка Хорсмана, CIO криптотрежерної компанії BNB Plus, ринок стає більш песимістичним до економіки, і це тисне на всі спекулятивні інструменти – від крипти до мем-акцій. «Ми можемо побачити біткоїн і на рівні $60 000. Ми не думаємо, що біль уже закінчився», – сказав він.

На відміну від попередніх криптозим, нинішнє падіння не пов’язане з гучними банкрутствами на кшталт Mt. Gox чи FTX, що одночасно і заспокоює частину ринку, і робить ситуацію менш зрозумілою для інших.

Тиску додали заяви компанії Strategy – бізнесу Майкла Сейлора, який накопичує рекордні обсяги біткоїна. У понеділок компанія оголосила, що залучила $1,44 млрд через продаж акцій, щоб виконати майбутні виплати за дивідендами та боргами. Водночас Strategy придбала ще 130 BTC, довівши свій загальний портфель до 650 000 біткоїнів вартістю $56 млрд.

Та інвесторів насторожили інші слова Сейлора: він допустив, що компанія може продати частину своїх BTC, якщо її ринкова капіталізація впаде нижче «модифікованої чистої вартості активів» (mNAV). CEO компанії Фонг Ле раніше заявив, що продаж біткоїнів може стати «останнім засобом» для покриття дивідендів у разі втрати доступу до інших джерел фінансування.

На тлі цих заяв акції Strategy, які вже втратили майже половину вартості від початку року, падали на 12% протягом дня і закрили торги зі зниженням більш ніж на 3%, до $171,42.

Контекст

Криптовалюти традиційно переживають циклічні фази з бурхливими злетами та болючими падіннями. Під час минулих криптозим ринок втрачав до 80% капіталізації, здебільшого через скандали та масові банкрутства. Нинішній цикл не має явного тригера, що робить його менш передбачуваним.

Останні місяці ринок криптовалют зростав на хвилі очікувань пом’якшення монетарної політики та політичної риторики адміністрації Трампа, яка позиціонувала США як глобального лідера у сфері цифрових активів.

Проте зміна очікувань щодо ставок ФРС, геополітичні заяви та велика частка кредитного плеча стали каталізаторами різкого розвороту.

Найгірший день падіння – 10 жовтня – спровокував сам Трамп, погрожуючи «масивними» тарифами проти Китаю. Лише за добу було ліквідовано $20 млрд кредитних позицій у криптоактивах – найбільший добовий обсяг в історії, який трейдери тепер називають «десять-десять», або «10/10».

Після $1 трлн розпродажу на крипторинку компанії, що будували бізнес на купівлі цифрових активів і зростанні власних акцій, змушені продавати накопичені токени, щоб стримати падіння капіталізації.