Из-за временных трудностей с логистикой на западе Одесской области возможны задержки в доставке посылок «Новой почты». Об этом сообщила пресс-служба компании 19 декабря.
- «Наша команда делает все возможное, чтобы отправления дошли до получателей как можно быстрее. Точное время доставки будет сообщено в течение дня», – отметили в компании.
Ночью 19 декабря российские оккупационные войска снова атаковали Одессу. В результате обстрела один человек получил ранения средней степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение. Часть города осталась без воды, тепла и света, сообщил глава ГВА Сергей Лысак.
Удары были зафиксированы по территории станции «Одесса-Восточная». Поврежден пост электрической централизации и здания вокзала. Среди пострадавших – работница железной дороги, которая сейчас находится под наблюдением врачей.
Из-за поражения объекта критической инфраструктуры временно остановлено движение по автотрассе Одесса – Рени. Это повлекло приостановление пропуска граждан и транспортных средств на отдельных пунктах пересечения украинско-молдавской границы в Одесской области.
