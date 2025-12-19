Через тимчасові труднощі з логістикою на заході Одеської області можливі затримки в доставці посилок «Нової пошти» та «Укрпошти». Про це повідомили пресслужби компаній 19 грудня.

Деталі

Можливі затримки в графіку доставки посилок до та з таких населених пунктів, як Білгород-Дністровський, Рені, Ізмаїл, а також навколишніх міст і сіл, повідомили в «Укрпошті».

Відділення національного поштового оператора працюють у штатному режимі. «Укрпошта» застосувала резервний план доставки готівки. Виплати пенсій, опрацювання заяв за програмою «Зимова підтримка» – здійснюються за графіком, уточнив гендиректор Ігор Смілянський.

У «Новій пошті» додали, що точний час доставки повідомлять протягом дня.

Контекст

Вночі 19 грудня російські окупаційні війська знову атакували Одесу. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення середнього ступеня тяжкості та доставлена до медичного закладу. Частина міста залишилася без води, тепла та світла, повідомив голова МВА Сергій Лисак.

Удари були зафіксовані по території станції «Одеса-Східна». Пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Серед постраждалих – працівниця залізниці, яка наразі перебуває під наглядом лікарів.

Через ураження об’єкта критичної інфраструктури тимчасово зупинено рух автотрасою Одеса – Рені. Це спричинило призупинення пропуску громадян і транспортних засобів на окремих пунктах перетину українсько-молдовського кордону в Одеській області.