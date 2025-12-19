Унаслідок російського удару по Одесі 18 грудня зазнав ушкоджень об’єкт критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без електроенергії, тепла та водопостачання. Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак і виконувач обов’язків міського голови Ігор Коваль.