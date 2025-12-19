Унаслідок російського удару по Одесі 18 грудня зазнав ушкоджень об’єкт критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без електроенергії, тепла та водопостачання. Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак і виконувач обов’язків міського голови Ігор Коваль.
- Без основних комунальних послуг опинився густонаселений район міста. Аварійні служби працюють над якнайшвидшим відновленням постачання. Відомо про одну людину, яка зазнала травм середнього ступеня тяжкості – її госпіталізували.
- За словами Лисака, ударна хвиля також пошкодила житлові будинки одеситів. Крім того, тимчасово припинено рух транспорту в обох напрямках на трасі Одеса–Рені.
- Ігор Коваль уточнив, що через нічну атаку були знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило тимчасове припинення водопостачання в частині Пересипського району.
- З 08:30 у місті організували підвезення технічної води за низкою адрес, зокрема на вулицях Лузанівській, Жоліо-Кюрі, Князя Володимира Великого, Марсельській, Владислава Бувалкіна (Бочарова), Ярослава Баїса (Висоцького), Академіка Заболотного, Семена Палія, а також у парку «Ентузіастів».
Контекст
У ніч на 19 грудня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 160 ударних дронів. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 108 безпілотників на півдні та сході країни. Водночас 47 дронів досягли цілей і влучили у 17 локаціях.
