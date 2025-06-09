«Новая почта» открыла сортировочный хаб в Литве

«Новая почта» открыла новый хаб в Литве, который уже обрабатывает более 1000 отправлений ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Хаб, расположенный в городе Каунас по адресу Studentų g. 16, работает в режиме 24/7, обеспечивая быструю доставку по всей Литве, а также в страны Европейского Союза, Великобритании и Украины.

По словам «Новой почты», запуск хаба позволил ускорить доставку: в Латвию – на один день, в Эстонию – на два дня, а также значительно сократить сроки доставки в Польшу.

На территории логистического хаба также работает отделение, где клиенты могут ежедневно отправлять и получать документы, посылки и грузы весом до 1000 кг.

Контекст

Европейский рынок показал хорошие результаты: в 2024 году «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок в страны Европы. В общей сложности компания обработала рекордные 480 млн отправлений, что на 16% больше, чем в 2023-м. На развитие сети в Украине направлено 1,8 млрд грн инвестиций.

По состоянию на август 2024 года «Новая почта» представлена ​​в 15 странах: Украине, Польше, Молдове, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Франции и Великобритании. Самая развитая сеть – в Польше, где работает 50 отделений.

Финансовые показатели компании также выросли: доход увеличился на 22% и составил 44,77 млрд грн. В то же время чистая прибыль снизилась на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Несмотря на военные действия, в частности, обстрелы логистических объектов, «Новая почта» сохранила стабильную работу. Количество отправлений выросло на 16%, а индекс лояльности клиентов достиг 80,8%.