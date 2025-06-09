«Нова пошта» відкрила сортувальний хаб у Литві

«Нова пошта» відкрила новий хаб у Литві, який уже обробляє понад 1000 відправлень щодня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Хаб, розташований у місті Каунас за адресою Studentų g. 16, працює в режимі 24/7, забезпечуючи швидку доставку по всій Литві, а також до країн Європейського Союзу, Великої Британії та України.

За словами «Нової пошти», запуск хабу дозволив прискорити доставку: до Латвії – на один день, до Естонії – на два дні, а також значно скоротити терміни доставки до Польщі.

На території логістичного хабу також функціонує відділення, де клієнти можуть щодня відправляти й отримувати документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг.

Контекст

Європейський ринок показав хороші результати: у 2024 році «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок до країн Європи. Загалом компанія обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023-му. На розвиток мережі в Україні спрямовано 1,8 млрд грн інвестицій.

Станом на серпень 2024 року «Нова пошта» представлена в 15 країнах: Україні, Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії. Найрозвиненіша мережа – у Польщі, де функціонує 50 відділень.

Фінансові показники компанії також зросли: дохід збільшився на 22% і становить 44,77 млрд грн. Водночас чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Попри воєнні дії, зокрема обстріли логістичних об’єктів, «Нова пошта» зберегла стабільну роботу. Кількість відправлень зросла на 16%, а індекс лояльності клієнтів досяг 80,8%.