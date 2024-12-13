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Самая большая сеть за пределами Украины. «Новая почта» открыла 50-е отделение в Польше (фото)

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

1 хв читання

Nova Post Polska открыла 50-е отделение в польском Кракове, оно заработало 6 декабря. Польская сеть «Новой почты» – самая большая по количеству точек сервиса за пределами Украины, сообщила пресс-служба компании.

Подробности

  • Новое отделение стало четвертым для Кракова, оно работает по адресу ul. Centralna 51, 31-586 Kraków и предоставляет весь пакет услуг.
Самая большая сеть за пределами Украины. «Новая почта» открыла 50-е отделение в Польше (фото) /Фото 1

Отделение Nova Post в польском Кракове

Самая большая сеть за пределами Украины. «Новая почта» открыла 50-е отделение в Польше (фото) /Фото 2

Отделение Nova Post в польском Кракове

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  • В отделениях Nova Post украинцы могут получать вещи из дома и отправлять в Украину посылки до 30 кг с личной одеждой, пищевыми продуктами в заводской упаковке, техникой и т.д. Отделения доступны в 31 польском городе во всех воеводствах.
  • В Польше доступны также 25 000 почтоматов inPost для получения и отправки посылок и курьерская доставка, покрывающая более 100 населенных пунктов.
  • Адреса и график работы отделений Nova Post во всех городах Польши здесь.

Контекст

Первое отделение в Польше «Новая почта» открыла в октябре 2022 года, к декабрю 2024-го у сети уже 50 отделений. Для быстрой обработки отправлений группа запустила два сортировочных терминала в Варшаве и Глогуве Малопольском, которые обрабатывают до 170 000 посылок в месяц.

В августе 2024 года украинский почтово-логистический оператор «Новая почта» присутствует на рынках 15 стран: Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Франции и Великобритании.

По итогам второго квартала 2024 года группе Nova Post удалось достичь положительного операционного результата на рынках Польши, Молдовы и Чехии. А в январе–сентябре группа Nova («Новая почта») увеличила доход на 20%.

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